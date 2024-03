Z dvoch prezidentských kandidátov je jeden duševne nespôsobilý a ten druhý som ja, vyhlásil Biden

Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že správou tohto týždňa v Spojených štátoch bolo, že dvaja kandidáti si zabezpečili nomináciu svojej strany do tohtoročných prezidentských volieb.

Dodal, že jeden z nich bol príliš starý a duševne nespôsobilý na vykonávanie tejto funkcie. „Ten druhý som ja,“ zavtipkoval Biden.

„Faux pas“ sa stalo terčom posmeškov

Šéf Bieleho domu odvrátil pokračujúcu kritiku, že má problémy s pamäťou a pôsobí zmätene. Namiesto toho obrátil pozornosť na 77-ročného Donalda Trumpa a jeho „faux pas“, ktoré sa stalo terčom posmeškov.

„Nehovorte mu to, ale myslí si, že kandiduje proti Barackovi Obamovi. Sám to povedal,“ poznamenal 81-ročný Biden, ktorý tiež vtipkoval, že pred spaním bol dlho do noci hore.

Skutočná hrozba demokracie

Biden na podujatí vo Washingtone tiež zdôraznil, čo považuje za skutočnú hrozbu pre demokraciu, a to scenár, že by sa do Bieleho domu vrátil Trump, ktorý naďalej nepravdivo tvrdí, že mu ukradli víťazstvo vo voľbách v roku 2020.

„Žijeme v bezprecedentnej chvíli demokracie,“ povedal. „Bezprecedentný moment pre históriu. Demokracia a sloboda sú doslova pod útokom. Putin pochoduje na Európu a môj predchodca sa mu klania a hovorí mu, aby si do pekla robil, čo sa mu zachce.“

Biden a jeho predchodca Trump si v utorok zabezpečili nominácie ich politických strán do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Zopakuje sa tak scenár spred štyroch rokov, ktorý, ako poznamenáva agentúra AP, mnohí voliči nechcú.

Ich volebný súboj, ktorý je prvý s dvoma americkými prezidentmi od roku 1912, takmer určite prehĺbi pálčivé politické a kultúrne rozdiely v USA počas nasledujúcich ôsmich mesiacov vedúcich k voľbám. Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.