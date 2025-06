Yamal vraj písal pornoherečke, keď mal 13 rokov. Tá tvrdí, že s ním nikdy nič nemala - FOTO

Španielska herečka vo filmoch pre dospelých Claudia Bavelová reagovala na tvrdenia futbalistu Lamineho Yamala o ich údajnom vzťahu a uviedla, že medzi nimi k ničomu nedošlo.

Ďalej prezradil, že 17-ročný mladík bol ten, kto inicioval kontakt a požiadal o stretnutie, píše portál goal.com. Vraj to prvýkrát bolo v čase, keď mal ešte len 13 rokov.

Údajne sa stretávali v spoločnosti na rôznych večierkoch, čo je v rozpore s tvrdeniami barcelonskej hviezdy, že sa nikdy nestretli.

Bavelová na sociálnej sieti uviedla: „Rozhodla som sa, že v roku 2025 nebudem verejne hovoriť o tejto záležitosti. Keďže však Lamine Yamal spomenul náš údajný vzťah, považujem za vhodné podeliť sa o svoju verziu.

Tvrdí, že žije so svojou matkou, ale v skutočnosti žije sám. Tvrdí, že ma odmietol, pričom to bol on, kto ma vyhľadal a trval na stretnutí. Popiera, že by sme sa stretli, napriek tomu, že sa naše cesty skrížili na niekoľkých spoločenských podujatiach.“

Lamine Yamal po strelení gólu do bránky Interu Miláno v prvom semifinále futbalovej Ligy majstrov v Barcelone. Foto: SITA/AP

Odmietol jej tvrdenia

Ďalej napísala, že nikdy nemala vzťah s neplnoletou osobou, nikdy si nedohodla stretnutie a nikdy neexistoval žiadny plán zahrňujúci slávu alebo peniaze. „Jediné, na čom sa zhodneme, je, že medzi nami nikdy k ničomu nedošlo.“

Yamal sa tiež vyjadril k väzbám s Bavelovou po tvrdení hviezdy pre dospelých, že jej poslal „tisíce správ“ so žiadosťou o stretnutie.

Tínedžer ju vraj „nikdy nevidel“ a že jej tvrdenia sú lož, keďže to bol on, kto ju odmietol.

Celá situácia sa rieši len pár dní po tom, čo bola superhviezda Barcy spozorovaná na dovolenke s 29-ročnou modelkou na známej platforme pre dospelých Fati Vazquezovou. Tá tvrdí, že okrem spoločného výletu sa medzi nimi nič nestalo.

Yamal dovŕši plnoletosť už onedlho – 13. júla.