XTB spustilo prevod akcií priamo v aplikácii

XTB, globálna investičná aplikácia, predstavila novú funkciu, ktorá umožňuje používateľom jednoducho prevádzať akcie zo svojich účtov u externých brokerov. Táto novinka investorom umožňuje pohodlne konsolidovať svoje portfóliá a využívať nákladovo efektívne investovanie priamo v aplikácii XTB.
Nová funkcionalita umožňuje používateľom priamo previesť svoje akcie z iných maklérskych účtov do investičnej aplikácie XTB. Automatizovaný proces ponúka intuitívny spôsob, ako spravovať a konsolidovať portfólio na jednom mieste.
„Sme odhodlaní sprístupňovať investovanie širšiemu publiku,“ uviedol šéf investičnej platformy XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka a dodáva: „S touto novou funkcionalitou môžu investori bez námahy previesť aktíva od iných brokerov alebo finančných inštitúcií do XTB a získať tak úplný prehľad o svojom portfóliu. Namiesto prihlasovania sa do viacerých účtov teraz môžu mať všetky aktíva na dosah ruky priamo z aplikácie XTB.“
Možnosť prevodu akcií je momentálne dostupná pre zákazníkov XTB v desiatich európskych krajinách – v Poľsku, Rumunsku, Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku, Taliansku a vo Veľkej Británii. Investorom umožňuje previesť ich akcie a ETF priamo do aplikácie XTB.
Používatelia môžu prevod iniciovať prostredníctvom procesu v aplikácii, kde zadajú údaje o aktuálnom maklérskom účte a konkrétnych aktívach. Stav prevodu môžu priebežne sledovať v aplikácii a v každom kroku majú k dispozícii podporu v reálnom čase. XTB si za prevod akcií neúčtuje žiadne poplatky.
Informačný servis