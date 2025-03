Weiss mladší prestal piť alkohol a občas neukontroluje emócie. Spomína na tetovania, ktoré sa otcovi nepáčili - FOTO, VIDEO

Kapitán Slovana Bratislava Vladimír Weiss mladší bol hosťom relácie FUNúšik Extra vo Fun Rádiu.

Bez zábran a otvorene hovoril o veciach, ktoré ho ťažili posledné týždne, mesiace, ale aj roky. Spomínal aj na začiatky svojej kariéry, tetovania či životné rozhodnutia.

„Bol som maminkin synáčik, možno do 12 až 13 rokov som spával s mamou v posteli. Odchod bol naozaj ťažký,“ spomínal na chvíľu, keď v 15. rokoch odišiel do Manchestru City.

Svojrázny otec

Jeho prvé tetovanie bol kríž so symbolom rodiny. Otec a tréner zároveň Vladimír Weiss starší z toho nadšený nebol. Keď pribudli ďalšie, údajne mu povedal: „Nabudúce si daj aj na čelo, že si ko***,“ priznal so smiechom v relácii.

Ďalej priznal, že veľakrát, keď si vypil alkohol, boli z toho problémy. „Je to aj moja chyba. Ale keď sa vymočí na ulici hocikto iný, tak možno z toho nie je taká katastrofa, ale vždy, keď niečo spravím ja, medializuje sa to,“ priblížil 77-násobný reprezentant Slovenska.

Práve pre viacero udalostí spojených s alkoholom sa rozhodol s ním skoncovať. Bolo tomu počas Silvestra pred dvomi rokmi na lyžovačke s deťmi, kde učinil toto rozhodnutie. „Povedal som si, že vydržím pár mesiacov a vydržalo to až dodnes. Neviem si teraz predstaviť, že by som začal piť. Škoda, že ma to nechytilo už skôr.“

Kontrola emócií

Priznal, že už bývalý spoluhráč zo Slovana Gerson Rodrigues mal akoby dve osobnosti a o jeho zotrvaní v klube rozhodlo hlasovanie kabíny – iba dvaja hráči boli za a zvyšní boli proti.

Weiss mladší ďalej prezradil, že občas má problém ukontrolovať svoje emócie aj počas vypätých duelov. Ako príklad uviedol stretnutie v Trenčíne, kde ho provokoval divák, a preto mu ukázal prostredník.

„Som si vedomý toho, že by som to nemal spraviť. Sú tam deti a pozerajú sa na mňa. Niektorí ľudia si povedia, že som primitív a prečo to robím. No nech si niekto skúsi ísť na ten trávnik a 90 minút počúvať urážky. A keď to ide na rodinu, tak to človeka ešte viac vytočí.“

Po otcových šlapajách

Ako je známe, po domácom súboji v Lige majstrov s Manchestrom City ukončil kariéru. To si však na dovolenke s Filipom Šebom premyslel a vrátil sa.

Jeho cieľom je získať ligový titul s „belasými“ a nevie, čo bude ďalej.

„Neviem, čo bude po sezóne. Neviem, či budem pokračovať. Uvidím, ako sa budem cítiť. Najbližšie sa vidím pri trénovaní, ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ doplnil v relácii FUNúšik Extra vo Fun Rádiu.