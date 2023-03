Vzťahy Ruska a USA sú v „žalostnom stave“, Putin chce vraj rozšíriť zónu konfliktu a zostrelenie dronu bolo agresívne

Incident medzi ruskými bojovými lietadlami a americkým dronom nad Čiernym morom ukazuje Putinovu „pripravenosť rozšíriť zónu konfliktu so zapojením ďalších strán“. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov.

Incident s americkým dronom

„Incident s americkým bezpilotným lietadlom MQ-9 Reaper, ktorý vyvolalo Rusko v Čiernom mori, je Putinovým signálom o pripravenosti rozšíriť zónu konfliktu so zapojením ďalších strán. Je to taktika all-in s neustálym zvyšovaním stávok v podmienkach strategickej prehry a dúfanie, že sa okolnosti zmenia,“ napísal Danilov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Európske velenie americkej armády vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.

USA budú pokračovať v lietaní

Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.

Americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že ruské zostrelenie amerického bezpilotného lietadla bolo „agresívne, riskantné a nebezpečné“. Zároveň povedal, že Spojené štáty budú „pokračovať v lietaní a operáciách“ v súlade s medzinárodným právom.

Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby vyhlásil, že dron prinútený k pádu nad Čiernym morom sa už nikdy nepodarí získať späť.

„Nie som si istý, či sa nám ho podarí získať späť. Spadol totiž do veľmi hlbokej vody v Čiernom mori. Urobili sme to najlepšie, čo sme mohli. Minimalizovali sme akúkoľvek spravodajskú hodnotu, ak by sa k dronu dostal niekto iný,“ poznamenal.

Vzťahy sú v žalostnom stave

Ruské ministerstvo obrany povedalo, že americký dron letel nad Čiernym morom pri Kryme a prenikol do oblasti, ktorú Rusko vyhlásilo za zakázanú v rámci svojej „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine. To viedlo k nasadeniu stíhačiek, aby stroj zastavili. Moskva však popiera, že by sa jej stíhačky dostali do kontaktu s americkým dronom.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu novinárom povedal, že vzťahy medzi Ruskom a USA sú na „najnižšom bode“ a v „žalostnom stave“.

„Navrhujem, aby ste sa zamerali na vyhlásenie ministerstva obrany, ktoré jasne hovorí, že neboli použité žiadne zbrane a nedošlo k fyzickému kontaktu,“ povedal Peskov.

Dodal, že ruský vodca Vladimir Putin bol o incidente informovaný, no medzi Moskvou a Washingtonom nedošlo k žiadnemu kontaktu na najvyššej úrovni. „Rusko neodmietlo konštruktívny dialóg a neodmieta ho ani teraz,“ skonštatoval Peskov.