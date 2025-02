Vzostup popularity prop firiem: Prečo sú vo finančných kruhoch čoraz populárnejšie?

Prop firmy zažívajú v Európe v posledných rokoch nebývalý rozmach a popularitu medzi „retailom“ najmä vďaka zvýšenej dostupnosti, technologickému pokroku ako je umelá inteligencia.

Retailoví obchodníci ktorí obchodujú cez proprietárne obchodné firmy profitujú z prístupu ku kapitálu, flexibilných podmienok a kvalitných webinárov. Boom na akciových a kryptomenových trhoch a vysoká volatilita trhu naďalej zvyšujú dopyt po prop tradingových firmách.

Dostupnosť finančných trhov aj pre malých obchodníkov

Prop spoločnosti poskytujú obchodníkom prístup k obchodnému kapitálu na demo účte o výške skoro 600tisíc euro a tým pádom im umožňujú obchodovať bez použitia osobných finančných prostriedkov. Ide o napríklad pre našinca veľmi obľúbenú spoločnosť Rebelsfunding.com o ktorej nájdete viac informácií tu.

Tým sa odstraňuje významná prekážka pre jednotlivcov, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na nezávislé obchodovanie. Vďaka nižšiemu riziku straty vlastných peňazí sa obchodníci môžu sústrediť na vykonávanie dobre naplánovaných stratégií namiesto toho, aby sa obávali straty vlastných peňazí.

Model podielu na zisku (niektorí ponúkajú až 80% pre obchodnika a 20% si necháva prop firma) robí obchodovanie atraktívnejším, pretože obchodníci si ponechávajú vysoké percento zo svojich ziskov, zatiaľ čo straty preberá firma.

K rastúcemu záujmu o prop firmy prispela aj možnosť obchodovať na diaľku. Obchodníci už nemusia pracovať vo fyzických kanceláriách alebo mať veľké kapitálové rezervy, aby sa mohli zúčastňovať na finančných trhoch. Mnohé firmy ponúkajú financované účty na celom svete, čím poskytujú príležitosti obchodníkom v rôznych regiónoch. Flexibilita obchodovania z domu so štruktúrovaným systémom robí z prop firiem atraktívnu možnosť pre mnohých začínajúcich obchodníkov.

Pokroky v technológii obchodovania

Technológia zohrala významnú úlohu pri raste proprietárnych spoločností. Vysokorýchlostný internet, algoritmické obchodovanie a umelá inteligencia Ai zmenili fungovanie trhov. Obchodníci majú teraz prístup k špičkových obchodným platformám na vykonávanie obchodov s nízkou latenciou, ktoré im umožňujú zadávať obchody okamžite bez oneskorenia. Tieto pokroky znižujú sklzy a zlepšujú celkovú efektívnosť obchodných stratégií.

Analýza veľkých objemov údajov a strojové učenie ďalej zlepšili rozhodovanie. Obchodníci môžu analyzovať veľké množstvo historických údajov a údajov o trhu v reálnom čase s cieľom identifikovať trendy a vzory. To umožňuje lepšie vykonávanie obchodov a riadenie rizík. Okrem toho automatizované obchodné systémy vykonávajú vopred definované stratégie s presnosťou, čím sa znižuje emocionálne rozhodovanie a zvyšuje konzistentnosť obchodnej výkonnosti.

Tieto spoločnosti tiež používajú sofistikované nástroje na riadenie rizík na ochranu kapitálu. Automatizované mechanizmy stop-loss a limity čerpania, zabezpečujú, aby obchodníci dodržiavali prísne usmernenia. Integrácia technológií uľahčila firmám monitorovať výkonnosť obchodníkov a účinne presadzovať kontrolu rizík. V dôsledku toho sa viac obchodníkov cíti pohodlne, keď sa pripájajú k prop firmám, pretože vedia, že je zavedené štruktúrované riadenie rizík.

Lepšie riadenie rizík a programy odbornej prípravy

Riadenie rizík je základnou zložkou proprietárnych obchodných firiem. Na rozdiel od nezávislých retail obchodníkov, ktorým môže chýbať disciplína, propartnerské firmy zavádzajú prísne kontroly rizík s cieľom chrániť obchodníka aj kapitál firmy. To znamená že ich klienta teda obchodníci musia dodržiavať vopred stanovené limity čerpania, čím sa zabezpečí, že nebudú podstupovať nadmerné riziko, ktoré by mohlo viesť k výrazným stratám, čím by samozrejme poškodili firmu samotnú.

Najlepšie značky na trhu ponúkajú školiace programy tzv. webináre, ktoré obchodníkom pomáhajú zdokonaľovať ich zručnosti. Tieto programy zahŕňajú mentoring, rozvoj stratégií a techniky riadenia rizík. Noví obchodníci profitujú zo štruktúrovaného vzdelávania, ktoré im pomáha vyhnúť sa bežným chybám. Dostupnosť koučingu a spätnej väzby umožňuje obchodníkom zlepšovať sa rýchlejšie, ako by sa zlepšovali sami.

Volatilita ako nový štandard na kapitálových trhoch

Pred korona krízou bolo hluché obdobie pár rokov, keď sa na trhoch nič moc nedialo, snáď okrem kryptománie koncom desiatych rokov. S nástupom dvadsiatych rokov a vypuknutia korona krízy v 2020 finančné trhy zaznamenali zvýšenú volatilitu, ktorá trvá až do dnes a s Donaldom Trumpom v úrade bude pokračovať najmenej najbližšie 4 roky čo vytvára viac príležitostí pre obchodníkov.

Výkyvy na trhu poskytujú množstvo príležitostí na zisk, vďaka čomu je prop trading atraktívnou kariérnou voľbou. Obchodníci môžu profitovať z pohybov na devízových trhoch, trhoch s akciami a kryptomenami, ktoré v posledných rokoch zaznamenali zvýšenú aktivitu.

Obchodovanie ponúka potenciál finančnej nezávislosti a prop firmy ho sprístupňujú tým, ktorí sú ochotní sa učiť a dodržiavať pravidlá riadenia rizík.

Rast a popularita retailových brokerov ako Robinhood, Webull, Etoro a XTB a zároveň rast forexových a kryptomenových trhov ešte viac zvýšil dopyt po prop tradingových firmách. Na tieto trhy vstupuje viac mladších obchodníkov tzv. mileniálov, ktorí hľadajú príležitosti vo vysoko likvidných a volatilných aktívach. Spoločnosti zaoberajúce sa prop tradingom poskytujú potrebný kapitál a štruktúrované prostredie, ktoré obchodníkom pomáha úspešne sa pohybovať na týchto rýchlo sa meniacich trhoch.

