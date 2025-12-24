Premiér Fico a minister Ráž skoro ráno navštívili dopravný podnik v Bratislave – VIDEO

Premiér s ministrom dopravy ocenili nasadenie zamestnancov, ktorí pracujú aj počas sviatkov.
Premiér Robert Fico a minister dopravy Jozef Ráž navštívili zamestnancov Dopravného podniku Bratislava.
Premiér Robert Fico a minister dopravy Jozef Ráž navštívili zamestnancov Dopravného podniku Bratislava. Reprofoto: www.facebook.com.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom dopravy Jozefom Rážom navštívili mestský dopravný podnik v Bratislave. Vianočnú návštevu absolvovali v skorých ranných hodinách. Osobne tak prišli vyjadriť úctu a poďakovanie zamestnancom mestskej hromadnej dopravy, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku aj počas vianočných sviatkov.

Práca v mestskej doprave si totiž vyžaduje nepretržitú službu bez ohľadu na to, čo je noc, víkend alebo sviatok. Premiér a minister tak počas návštevy ocenili nasadenie vodičov, dispečerov a ďalších zamestnancov dopravného podniku, ktorí aj v období Vianoc zabezpečujú mobilitu obyvateľov hlavného mesta. Informoval o tom Úrad vlády SR.

„Touto návštevou vyjadrujeme rešpekt všetkým zamestnancom na Slovensku, ktorí musia pracovať aj počas sviatkov, aby ostatní mohli prežívať pokojné Vianoce,“ zaznelo na stretnutí. Premiér súčasne zaželal všetkým občanom šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok.

