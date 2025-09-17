V téme osôb so zdravotným postihnutím Slovensko dosiahlo už mnohé, čakajú ho však aj veľké výzvy

V téme práv osôb so zdravotným postihnutím dosiahlo Slovensko už mnohé, čakajú ho však aj veľké výzvy. SR ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pred 15 rokmi. Pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) je 15. výročie oslavou zmien v životoch ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré dosiahli práve vďaka Dohovoru.
Pri tejto príležitosti ÚKOZP v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Hlavným kontaktným miestom pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím organizuje v stredu medzinárodnú odbornú konferenciu venovanú 15. výročiu ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Priestor aj na komunikovanie výziev
Cieľom konferencie je z rôznych uhlov analyzovať, čo všetko sa spoločným úsilím aktérov v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím podarilo za 15 rokov zmeniť a tým skvalitniť ich život. Súčasne konferencia vytvára priestor aj na komunikovanie výziev, ktoré ich ešte čakajú.
Záštitu nad konferenciou prevzal prezident Peter Pellegrini, ktorý ju aj osobne otvorí spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom.
Najdôležitejšia súčasť konferencie
Ako ÚKOZP zdôraznil, ľudia so zdravotným postihnutím tvoria viac ako 15 percent populácie. Dohovor má pritom neodmysliteľný dopad na ich životy, ako aj životy ich blízkych, priateľov, kolegov a celú spoločnosť. „Implementácia Dohovoru sa odráža v životných príbehoch ľudí, vďaka Dohovoru sa ich cesta v spoločenských a rodinných vzťahoch skvalitňuje a nadobúda dôstojnejší charakter,“ doplnil ÚKOZP.
Najdôležitejšou súčasťou konferencie sú podľa slov komisárky Stavrovskej práve ľudia so zdravotným postihnutím. „Chceme im vytvoriť priestor zdieľať, čo sa v ich živote od ratifikácie Dohovoru zlepšilo, ako vnímajú svoje možnosti žiť nezávislým a dôstojným spôsobom, byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti,“ doplnila Stavrovská.
„Darčeky s dušou“
Ľudia s rôznym druhom zdravotného postihnutia tak budú prezentovať svoje jedinečné skúsenosti v rámci samostatného diskusného panelu. Súčasne predstavia aj rôznorodú činnosť svojich občianskych združení formou propagačných materiálov. ÚKOZP priblížil, že svoje zručnosti pretavili do tvorby „Darčekov s dušou“ pre účastníkov konferencie a program konferencie obohatia aj svojimi umeleckými vystúpeniami.
Počas konferencie sa podelia o poznatky s implementáciou Dohovoru aj zahraniční hostia z Českej republiky, Poľska, Rakúska a Chorvátska. Aktuálny stav, výzvy a budúcnosť ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím priblížia právni experti. V závere odbornej konferencie budú súčasne ocenené občianske združenia, ktoré sa svojou prácou a aktivitami najviac zasadili za šírenie myšlienok Dohovoru a ich implementáciu do praxe.