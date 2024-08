V nemocnici v Spišskej Novej Vsi začali s prípravou stavebných prác, pacientov čaká viacero obmedzení

V areáli spišskonovoveskej nemocnice začali s prípravou stavebných prác v rámci projektu výstavby nemocničného pavilónu a rekonštrukcie monobloku nemocnice. Generálny zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Adifex, si prevzal stavenisko v utorok 6. augusta.

Ako vo štvrtok informovala PR špecialistka prevádzkovateľa nemocnice Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, samotnú výstavbu nového pavilónu chcú spustiť už na začiatku jesene. Súčasné práce si podľa jej slov vyžadujú isté obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä parkovania.

Poskytovaná zdravotná starostlivosť zostáva nezmenená

Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková podotkla, že rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti zostáva takmer nezmenený, k dispozícii nebude len vodoliečba.

„Niektoré pracoviská, ako napríklad kardiologická ambulancia, denzitometria, Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie sa v najbližšom období presunú do iných priestorov nemocnice. Aktuálne informácie pacienti získajú na recepcii,“ uviedla. Najväčšie obmedzenia sa v súčasnosti týkajú parkovania a zmeny organizácie dopravy.

Pacienti môžu naďalej parkovať na hlavnom parkovisku, no ostatné parkovacie bloky už nemajú k dispozícii. V súvislosti s prípravnými prácami bude v stavebnej oblasti zvýšený hluk či prašnosť a môžu sa tiež vyskytnúť lokálne vibrácie spôsobené stavebnou činnosťou. V areáli nemocnice je z bezpečnostného hľadiska potrebné počítať so zvýšeným výskytom nákladných vozidiel.

Tretí najväčší investičný projekt

Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi je tretím najväčším investičným projektom z Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva naň vyčlenilo 48 miliónov eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav dosiahne 72 miliónov eur s DPH.

Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete nemocníc. Podľa súčasného harmonogramu bude v termíne do júna 2026 sprevádzkovaná zrekonštruovaná časť nemocnice s počtom 34 lôžok a trojpodlažný pavilón so 121 lôžkami bude dostavaný do úrovne hrubej stavby.

Jeho kompletné dokončenie je naplánované do konca roka 2028. Nemocnica, aj po uvedenej investícii, má byť naďalej súčasťou majetku Košického samosprávneho kraja. Prevádzkovateľ nemocnice sa ešte koncom júna definitívne dohodol s košickou župou na podmienkach investície a vysúťažil hlavného zhotoviteľa stavby.