Úrady upozorňujú na zvýšené riziko šírenia žltačky typu A v školách

S príchodom nového školského roka upozorňujú hygienici na zvýšené riziko šírenia hepatitídy typu A v niektorých regiónoch Slovenska. V oblastiach s potvrdeným výskytom tohto ochorenia vyzýva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s príslušnými regionálnymi úradmi školy aj rodičov na prísne dodržiavanie hygienických opatrení s cieľom obmedziť prenos nákazy medzi deťmi.
Umývanie rúk
Základnou prevenciou zostáva dôsledné umývanie rúk. Úrady odporúčajú, aby školské zariadenia v postihnutých okresoch pravidelne čistili a dezinfikovali povrchy, ktorých sa deti často dotýkajú, ako aj zabezpečili organizovanie telesnej výchovy vonku. V materských školách má byť súčasťou prevencie ranný filter, ktorým sa má predchádzať prítomnosti chorých alebo nedoliečených detí v kolektíve.
Hygienici upozorňujú na chorobu špinavých rúk, žltačka sa môže šíriť aj neumytým ovocím
Deti by mali používať výlučne vlastné hygienické potreby vrátane pohára, zubnej kefky a uteráka, pričom v niektorých prípadoch sa odporúčajú aj jednorazové utierky. Odborníci zároveň pripomínajú, že proti tomuto typu žltačky existuje očkovanie.
Rizikové lokality
Dôraz sa kladie aj na osvetu žiakov. Školy majú vysvetliť význam dôslednej hygieny rúk, najmä pred jedlom, a zabezpečiť prístup k dezinfekčným prostriedkom alebo možnosti umývania rúk pod tečúcou vodou s jednorazovými papierovými utierkami pri vstupe do školských budov, jedální či telocviční.
V rizikových lokalitách sa bude dôsledne dezinfikovať školské vybavenie vrátane toaliet, splachovačov, umývadiel, vodovodných batérií, kľučiek, klávesníc, lavíc, stoličiek, učebných pomôcok, vypínačov a v materských školách aj hračiek. Jedálne majú zabezpečiť umývanie riadu pri najvyššej možnej teplote za použitia dezinfekčných prostriedkov.
Union upozorňuje na šírenie žltačky na východe Slovenska, odporúča očkovanie
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady priebežne monitorujú vývoj situácie a v prípade zhoršenia prijímajú ďalšie opatrenia. Tieto opatrenia koordinujú s miestnymi samosprávami, nemocnicami, infektológmi a iniciatívou Zdravé regióny. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej prebieha spolupráca medzi hygienikmi, samosprávami, zdravotníckymi zariadeniami a ďalšími dotknutými zložkami pri riešení aktuálneho vývoja situácie.
Hepatitída typu A je infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša najmä pri nedostatočnej hygiene rúk, priamym kontaktom alebo prostredníctvom kontaminovaných potravín a vody. Vírus spôsobuje zápal pečene a vyznačuje sa dlhou inkubačnou dobou, ktorá môže trvať až 50 dní. Infikovaná osoba môže vírus šíriť aj bez prítomnosti príznakov, a to už niekoľko dní pred ich objavením.