Trnavská župa vo svojom zdravotníckom centre v Trnave otvorila kardiologickú ambulanciu

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozšíril služby vo svojom zdravotníckom centre na Študentskej ulici v Trnave. Po ambulancii všeobecného lekára pre dospelých tu otvoril kardiologickú ambulanciu.

Nedostatok špecialistov v kraji

Na vyšetrenie v moderne vybavených priestoroch je možné objednať sa telefonicky. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

„Aktuálne sme k ambulancii všeobecného lekára pre dospelých pridali aj kardiologickú ambulanciu. Špecialistov v tomto odbore je v Trnavskom kraji nedostatok, preto sme sa rozhodli pomôcť pacientom s kardiovaskulárnymi chorobami. Tí, ktorí potrebujú vyšetrenie, sa môžu objednať telefonicky, a to počas ordinačných hodín,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Krajská spoločnosť Zdravá župa

Ordinačné hodiny novootvorenej kardiologickej ambulancie sú v pondelok a utorok od 15:00 do 19:00, stredu od 8:30 do 18:30 a v sobotu od 8:00 do 15:00. Starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia. Prevádzkovateľom zdravotníckeho strediska je krajská spoločnosť Zdravá župa.

Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Lucie Šmidovičovej župa plánuje rozširovať ponuku zdravotnej starostlivosti v dočasne nedostatkových odbornostiach, ako napríklad diabetológia alebo neurológia.

Počíta tiež s vytvorením podobných centier v ďalších častiach kraja v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja zdravotníctva na území Trnavského kraja s výhľadom do roku 2030.