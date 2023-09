Trápi vás vypadávanie vlasov? Skúste mezoterapiu

Vypadávanie vlasov je bežný jav. Denne nám vypadne v priemere 50 až 100 vlasov. Deje sa tak pri bežnom narábaní s vlasmi, pri česaní alebo kontakte s vankúšom, či pokrývkou hlavy.

Ak však máte pocit, že vám vypadne omnoho viac vlasov, môže to súvisieť aj so zdravotným problémom alebo sezónnymi zmenami v našom tele.

Niektoré štúdie naznačujú, že ľudia môžu trpieť zvýšeným vypadávaním vlasov v určitých ročných obdobiach, najmä na jeseň. Dôvodom môže byť to, že vlasy počas jari a leta vstupujú do fázy rastu, teda anagénnej fázy. Na jeseň a v zime prichádza viac vlasov do fázy vypadávania, teda telogénnej fázy.

Za vypadávanie vlasov môže aj genetika, či rôzne závažné ochorenia

Vypadávanie vlasov môžu spôsobovať mnohé faktory. Geneticky máme určené, či budú naše vlasy husté alebo budeme mať problém s ich vypadávaním. Častou príčinou vypadávania vlasov je androgénna alopécia, čo je genetický stav, ktorý môže postihnúť obe pohlavia.