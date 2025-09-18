Symbolický beh Sedem životov spája lekárky a pacientky v podpore darcovstva orgánov

Do podujatia sa zapoja lekárky, zdravotníčky aj pacientky, ktoré svojou účasťou vyjadria, že každý krok a každý odbehnutý meter nesie v sebe odkaz života, ktorý darcovia orgánov odovzdali iným.
Najbližšia sobota bude patriť behu s posolstvom vďaky. Trinásty ročník DM ženského behu sa spojil s kampaňou Sedem životov, ktorá upriamuje pozornosť na darcovstvo a transplantácie orgánov. Do podujatia sa zapoja lekárky, zdravotníčky aj pacientky, ktoré svojou účasťou vyjadria, že každý krok a každý odbehnutý meter nesie v sebe odkaz života, ktorý darcovia orgánov odovzdali iným.
Lekári a pacienti ako jeden tím
„Každý darovaný orgán predstavuje zachránený život. Preto chceme týmto behom ukázať, že lekári a pacienti tvoria jeden tím. Na Slovensku je na čakacej listine viac ako 300 pacientov, ktorí čakajú na životne dôležitý orgán. Stále má význam hovoriť otvorene o tejto téme a prenášať ju aj do ulíc našich miest. DM ženský beh je vynikajúcou príležitosťou zviditeľniť túto tému a vďaka reálnym pacientom, ktorí pobežia s nami, lekárom a zdravotníkom, ukázať, že transplantácie skutočne zachraňujú ľudské životy,“ uviedla hlavná odborníčka pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská.
Onkologickí pacienti si za liečbu priplatia, ministerstvo vyradilo z kategorizácie základný liek
Účastníčky budú bežať v tričkách s logom Sedem životov a zapoja sa do disciplín na 5 kilometrov, 10 kilometrov, nordic walking a špeciálnej kategórie „beh matky a dcéry“. Práve v tejto disciplíne pobeží aj pacientka Katarína Mišovičová, ktorá podstúpila transplantáciu obličky v júni 2023 na bratislavských Kramároch. Dialýze sa vyhla vďaka tomu, že jej obličku darovala vlastná mama. „Moja mamina sa ešte pred začiatkom dialýzy rozhodla, že mi chce darovať obličku. Darovala mi život druhýkrát,“ povedala Katarína.
Včasná transplantácia
Jej príbeh ukazuje, že včasná transplantácia dokáže zásadne zmeniť život pacienta. Pri preventívnej prehliadke jej zistili zvýšené hodnoty kreatinínu, spočiatku odporúčania lekárov nebrala vážne, no neskôr sa ukázalo, že ide o vážne ochorenie obličiek. Vďaka darovanému orgánu sa dnes naplno vrátila do bežného života a obmedzenia pre ňu i pre jej mamu sú minimálne.
Informačná kampaň Sedem životov je dlhodobým projektom Slovenskej transplantologickej spoločnosti, ktorý prebieha pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o darcovstve a transplantáciách orgánov, podnietiť diskusiu v spoločnosti a pripomenúť, že rozhodnutie darovať orgán môže znamenať šancu na nový život pre iného človeka.