ŠÚKL ukončil jarný zber liekového odpadu z lekární, vyzbieralo sa 237 ton

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ukončil jarný zber liekového odpadu z lekární. Ten prebiehal od 15. apríla tohto roku do dnešného dňa, plynule na neho nadviazal aktuálny jesenný zber.

Vyzbieralo sa 237 ton liekového odpadu

Počas uvedeného obdobia sa vyzbieralo 237 ton liekového odpadu z 2 050 lekární. Uvedené množstvo predstavuje kumulovaný odpad z jesenného turnusu v roku 2023 a jarného zberu tohto roka, ktoré sa z technických príčin uskutočnili spoločne.

V roku 2023 sa jesenný zber neuskutočnil kvôli dočasnému uzavretiu spaľovní určených na likvidáciu nebezpečného liekového odpadu.

„Situácia s odvozom liekového odpadu z lekárni je stabilizovaná a vracia sa do rutinných koľají,“ uviedol riaditeľ štátneho ústavu Roman Dorčík. Ako dodal, v záujme zvyšovania efektivity odvozu pre lekárne sprostredkovali aplikáciu, cez ktorú môžu nahlásiť, akým množstvom liekového odpadu práve disponujú.

Nespotrebované lieky a lieky po exspirácii

ŠÚKL upozorňuje, že nespotrebované lieky predstavujú finančnú záťaž nielen pre verejné zdroje ale aj pre životné prostredie. Lieky sa nikdy nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu ani splachovať do toaliet, pretože by mohli kontaminovať pôdu a podzemné vody.

Nespotrebované lieky a lieky po exspirácii je potrebné odniesť do ktorejkoľvek lekárne. Je dôležité, aby lieky boli iba vo vnútornom obale, vonkajší obal a príbalový leták patria do komunálneho odpadu a môžu sa recyklovať.

Medzi liekový odpad pritom nepatria výživové a potravinové doplnky, vrátane vitamínov a čajov, homeopatiká, zdravotnícke pomôcky, kozmetika, ihly, s výnimkou tých, ktoré sú súčasťou pôvodného balenia lieku a spomínané vonkajšie obaly liekov a príbalové letáky.