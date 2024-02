Stovky videí na tému kariéra, vzťahy, zdravie a balans v živote sú Slovákom dostupné už dva roky

Nedávno, 22. februára, oslávila vzdelávacia platforma svoje 2. narodeniny. Pre fanúšikov si pripravila špeciálnu večernú nakopávačku, ktorá bude bezplatne dostupná každému, kto má záujem urobiť krok vpred. „Začínali sme rannými nakopávačkami, a tie aj dnes patria k najsledovanejším videám,“ hovorí Daniela Rau z projektu Motilife, ktorý je súčasťou vzdelávania v Akadémii Andyho Winsona.

Na platforme, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblastiach biznisu, kariéry, balansu medzi prácou a súkromím, vzťahmi i zdraviu, sa dajú nájsť aj videá s cvičením, tanečné videá s Norom Grofčíkom či videá zamerané na obchodovanie kryptomien. Svoje si nájde každý. Začiatok bol prirodzený. Pravidelný obsah vo forme ranných nakopávačiek začal Andy Winson zdieľať mesiace pred spustením. „S rannými nakopávačkami som začal v čase covidu. Vtedy trvali niekedy aj dve hodiny,“ hovorí o tom, čo predchádzalo vzniku vzdelávacej platformy Andy Winson. Ranné nakopávačky ovplyvnili život mnohým ľuďom. Vrátane odborníkov z Motilife.

Ranné nakopávačky, ktoré naštartujú deň

Ranné nakopávačky sú pravidelným obsahom, ktorý užívatelia dostávajú každý pracovný deň ráno. Pri výnimočných príležitostiach sú aj počas víkendov naživo na rôznych podujatiach. „V začiatkoch Andy vysielal sám na sociálnych sieťach, dnes už sme štyria – Andy, ja, Jerguš Holéczy a Michal Kopecký, a venujeme sa rôznym témam. Aj tu sme sa časom posunuli. Zo začiatku nás inšpiroval denno-denný život a ľudia, s ktorými sme sa stretávali. Dnes už si témy plánujeme,“ prezrádza dramaturgiu vysielania Daniela. Každá nakopávačka je dostupná aj zo záznamu. Dá sa teda zaradiť do harmonogramu či už vstávate skôr alebo neskôr ako je živé vysielanie.

Samotná nakopávačka trvá približne 30 až 45 minút. Počas tejto doby si užijete jednoduché rozcvičenie, pripravíte sa na deň pomocou diára a naladíte sa pomocou spoločných afirmácií. Dennej téme sa tak moderátor venuje približne 15 minút. Tento recept na štart do nového dňa zmenil život už mnohým. „Každé ráno rozcvičíme telo, rozcvičíme mozgové závity a pozrieme sa na tému z iného uhlu pohľadu,“ vysvetľuje Daniela Rau. „Sama na sebe vidím, aké účinky má nakopávačka. V deň, keď vysielam rannú nakopávačku, si môžem dať náročnejšie úlohy. Počas celého dňa mám viac energie a celkovo som naozaj ako keby nakopnutá,“ dodáva.

Podstatou je neurolingvistické programovanie (NLP)

„V Akadémii sa venujeme hlavne neurolingvistickému programovaniu (NLP). Za tie roky sme videli stovky životov, ktoré pochopenie týchto princípov zmenilo k lepšiemu. Motilife pre nás predstavuje spôsob, ako aspoň časť toho dostať medzi širšiu verejnosť,“ hovorí o ďalšom obsahu Andy Winson. Jeho videá sú zamerané práve na to, ako NLP dokáže zlepšiť život v jeho rôznych oblastiach. Sebarozvoju a sebahodnote sa venuje koučka Eva Straková, no nájdete tam aj videá o budovaní brandu od Jerguša Holéczyho, informácie o online biznise od Michala Kopeckého ale aj videá o intimite, vzťahoch a vedomej sexualite Denisy Říha Palečkovej. Šíreniu tanečných zručností sa venuje Noro Grofčík.

„Priala by som Motilife, aby pomáhal ešte oveľa viac ľuďom, než pomáha teraz,“ vyslovuje Daniela Rau želanie. V projekte vidí nielen hodnotu, ale aj radosť a zábavu. Ľudia majú možnosť sa prísť pozrieť, nakopnúť, inšpirovať či získať iný uhol pohľadu. Podľa nej by tak mohli žiť lepší, kvalitnejší a hodnotnejší život. Najdôležitejšie je začať. Netreba čakať na žiaden špeciálny impulz ani dokonalé načasovanie. „Je to vždy na každom jednom z nás. Vziať zodpovednosť do vlastných rúk, byť aktívny a nečakať, že niekto alebo niečo z vonku zmení náš život. To sme my, náš prístup, ktorý ovplyvní to, čo sa nám v živote udeje,“ dodáva Daniela.

„Od 22.2.2022 pribudli stovky videí plných inšpirácie, tipov, návodov a stratégií od 24 odborníkov z rôznych oblastí života. Som presvedčený, že Motilife mnohým pomohol zmeniť život, či už vďaka Ranným nakopávačkám, odborným vysielaniam alebo podpornej komunite skvelých ľudí,“ hovorí Andy Winson.