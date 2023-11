Rakovina prostaty u mužov je úplne vyliečiteľná, stačí ju včas zachytiť. Pripomína to aj kampaň Movember

Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie v mužskej populácii. Ochorenie je pritom úplne vyliečiteľné, pokiaľ sa odhalí včas. Podľa odborníkov sa však muži často preventívnej prehliadke u urológa vyhýbajú. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto aj tento rok zapája do kampane „Movember“, ktorou chce podporiť prevenciu v oblasti rakoviny prostaty.

Na Slovensku pribudne viac ako dvetisíc nových prípadov rakoviny prostaty ročne. Napriek alarmujúcim číslam však absolvuje preventívnu urologickú prehliadku len približne 20 % mužov nad 50 rokov. Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne je rakovina prostaty druhým najčastejším a najnákladnejším nádorovým ochorením po rakovine prsníka. Vlani s ním bojovalo takmer 19-tisíc poistencov VšZP. „Na rakovinu prostaty sa lieči takmer 20 % všetkých mužov – onkopacientov,“ spresňuje Ivana Linetová z oddelenia komunikácie VšZP.

Aj keď na prevenciu malo minulý rok nárok 569 741 poistencov VšZP, absolvovalo ju len niečo cez 63 000 poistencov, teda približne 11 %. Mnohí muži odkladajú prehliadku zo strachu, zbytočných obáv z bolesti alebo sa jednoducho hanbia.

Rakovina prostaty postihuje najmä starších mužov. Asi 80 % výskyt je u mužov nad 65 rokov a menej ako 1 % prípadov je u mužov pod 50 rokov. Muži s rodinnou anamnézou karcinómu prostaty majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich rakovina prejaví. Začiatky rakoviny prostaty často sprevádzajú príznaky z dolných močových ciest, ako je časté močenie, nočné močenie, slabý prúd moču alebo úplné zablokovanie močenia či krvavý moč. „Každý druhý muž po 60-tke má mikroskopicky zväčšenú prostatu. Aj nezhubné zväčšenie, keď sa nelieči, môže viesť k trvalému poškodeniu mechúra a obličiek. Nehovoriac o tom, že rakovina prostaty je najčastejším mužským ochorením, ktoré v

počiatočnom štádiu nebolí a nijako sa neprejavuje. No čím skôr sa zachytí, tým ľahšie je liečiteľné. V prípade prítomnosti rakoviny v rodine by mala byť preventívna prehliadka pre mužov po 50-tke, resp. po 40-tke samozrejmosťou,“ zdôrazňuje urológ MUDr. Ján Švihra v podcaste VšZP Všeobecne o zdraví a uisťuje, že preventívna urologická prehliadka je rýchle a bezbolestné vyšetrenie.

Na liečbu rakoviny prostaty VšZP minulý rok vynaložila viac ako 40,5 milióna eur. Je to o 5 miliónov viac ako v roku 2021 a o takmer 10 miliónov viac ako v roku 2019. „Našim poistencom zabezpečujeme najmodernejšiu liečbu. Jednou z nich je liečba protónom, ktorá sa využíva najmä pri nádoroch na mozgu, hlavy, ale aj prsníka a prostaty s minimálnymi vedľajšími účinkami. V protónových centrách v Prahe, v Berlíne a vo Wiener Neuschtadte sme už odliečili stovky našich poistencov,“ hovorí I. Linetová.

V rámci celosvetovej kampane Movember VšZP a vyzýva mužov, aby si našli na seba čas, prekonali ostych a dôverovali odborníkom. Poisťovňa im ponúka nadštandardnú starostlivosť nad rámec zákona, podľa ktorého majú muži nad 50 rokov nárok na prehliadku raz za 3 roky alebo muži nad 40 rokov v prípade, ak sa ochorenie – karcinóm prostaty vyskytlo ako v ich blízkej rodine. „VšZP však dlhodobo uhrádza preventívnu prehliadku u urológa už všetkým svojim poistencom nad 40 rokov a to každé 3 roky. A to aj v prípade, ak sa ochorenie nevyskytuje u ich najbližších príbuzných,“ upozorňuje na možnosti I. Linetová.

Od januára 2021 poisťovňa tiež zazmluvnila diagnostické vyšetrenie biopsia prostaty priamo v urologických ambulanciách. Poistenci tak nemusia byť pri biopsii prostaty v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti hospitalizovaní, stačí im dohodnúť si termín priamo v urologickej ambulancii.

Muži by zároveň nemali zabúdať ani na samovyšetrenie semenníkov a to aspoň 1x mesačne. Týka sa to už mladých mužov od 15 rokov. VšZP preto pripravila online leták, v ktorom približuje postup, ako je možné vykonať samoprevenciu v pohodlí domova. Téme mužského zdravia sa VšZP venuje aj na webe, na stránke www.preventivne.sk/movember/.

Informačný servis