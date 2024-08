Rakovina krčka maternice môže byť zriedkavejším ochorením, Slováci sa však musia zlepšiť v očkovaní detí proti vírusu HPV

Ak by sa Slovensko zlepšilo v očkovaní detí proti vírusu HPV, rakovina krčka maternice by sa u nás stala čoraz zriedkavejším ochorením. Ako na sociálnej sieti uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR, dokazujú to nedávne výsledky štúdie škótskeho úradu pre verejné zdravie Public Health Scotland.

Ženy očkované vo veku 12 až 13 rokov

Podľa neho hlásia Škóti nula prípadov rakoviny krčka maternice v dievčat očkovaných v nižšom veku. Úrad skúmal dáta žien narodených medzi 1. januárom 1988 a 5. júnom 1996. Jeho analýza ukázala, že u žien očkovaných vo veku 12 až 13 rokov nebol zaznamenaný žiadny prípad invazívneho karcinómu krčka maternice.

„Očkovanie žien vo veku 14 až 22 rokov zase výrazne znížilo výskyt invazívneho karcinómu krčka maternice v porovnaní s neočkovanými ženami,“ dopĺňa rezort. Z očkovania proti HPV pritom najviac profitovali ženy zo znevýhodnených oblastí.

HPV vírus sa šíri najmä pohlavným stykom

Očkovanie dievčat a chlapcov proti HPV pritom podľa ministerstva prináša pozoruhodné výsledky aj v iných krajinách. V Austrálii, Británii či vo Švédsku klesol výskyt rakoviny krčka maternice o 87 až 97 %.

HPV vírus sa šíri najmä pohlavným stykom a počas života sa s ním stretne takmer každý človek. Väčšina infekcií odznie spontánne, avšak niektoré vysokorizikové typy vírusu môžu spôsobovať množstvo ochorení.

Najvyššia imunitná odpoveď

Postihujú najmä oblasť genitálií a môžu spôsobovať genitálne bradavice, ale aj nezhubné nádory, papilómy. Žiaľ, niektoré aj rakovinu, najmä rakovinu krčka maternice, ale aj rakovinu pohlavných orgánov, či rakovinu konečníka, hrtana a krčných mandlí, ktoré sú spôsobené tiež v podstatnej miere práve vírusmi HPV.

Na Slovensku je očkovanie najmodernejšou nanovalentnou vakcínou plne hradené deťom od 12 do 15 rokov z verejného zdravotného poistenia. Práve v tomto veku je možné dosiahnuť najvyššiu imunitnú odpoveď. V zaočkovanosti napriek tomu ani zďaleka nedosahujeme uspokojivé čísla, a to ani v porovnaní s Českou republikou alebo Maďarskom.