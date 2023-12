Počas zimy a vianočných sviatkov sa zvyšuje riziko úrazov a zdravotných problémov. Čo robiť pri najčastejších zdravotných komplikáciách či úrazoch radí zdravotnícky záchranár AP Rescue Peter Lakomý.

Množstvo alkoholu a jedla počas sviatkov

Počas Vianoc patria na stôl aj neobvyklé kombinácie jedál. Výsledkom môže byť pocit plnosti, nevoľnosť, bolesť žalúdka či zvracanie. Vtedy je podľa Lakomého vhodné okamžite nasadiť diétu pozostávajúcu ideálne z nesladeného čierneho čaju a staršieho pečiva. Cez Vianoce a na Silvestra sa tiež zvyšuje miera požitia alkoholických nápojov. Otrave alkoholom sa najlepšie predchádza prevenciou. To znamená buď nepiť, alebo piť s rozumom.

„Treba pamätať na to, že ťažká, jednorazová intoxikácia alkoholom môže skončiť až smrťou. Ak postihnutý javí ťažké známky opitosti, je spavý a neudrží koncentráciu, uložte ho na bok, aby sa nezadusil zvratkami. Ak sa nepreberá a má problémy s dýchaním, privolajte odbornú zdravotnícku pomoc,“ radí Lakomý s tým, že pri ľahšej forme otravy alkoholom stačí spánok, dostatok tekutín, striedavé sprchovanie studenou a vlažnou vodou a tiež pohyb na čerstvom vzduchu.

Časté popáleniny či omrzliny

Z úrazov častejšie dochádza napríklad k popáleninám. Popálené miesto je podľa záchranára potrebné podržať pod tečúcou studenou vodou minimálne desať až 20 minút, následne priložiť sterilný obväz a prikryť čistou tkaninou.

„Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu,“ zdôrazňuje Lakomý. Častými sú aj omrzliny, ktoré vznikajú pri podcenení počasia pri zimných športoch. Najčastejšie sa objavujú na nechránených častiach tela ako napríklad prsty, nos a tvár. Postihnuté miesto je na pohľad bledšie, je necitlivé a neskôr sa môže prejaviť aj bodavá bolesť.

„Prvou pomocou je postupné zahrievanie, v žiadnom prípade nesmiete trieť postihnuté miesto snehom, ani nezahrievajte dychom, hrozí zhoršenie omrzlín. Nefajčite, pretože sa tým zužujú cievy a zhoršuje sa cirkulácia krvi. Pacienta zohrievajte vlastnými rukami, ak má napríklad omrznuté prsty na ruke, sám si ju môže dať pod pazuchu,“ uviedol záchranár a dodal, že pomáha teplo aj vlažné obklady, nie je však dobrá horúca sprcha.

Rady v prípade podchladenia

Častým je tiež podchladenie, pričom sú známe dva druhy. Pri rýchlom podchladení, napríklad pri preborení sa pod ľad do studenej vody hrozí smrť. Vtedy je potrebné okamžite volať na tiesňovú linku 112 alebo 155.

„Človeka po vytiahnutí na breh rýchlo zbavte mokrých šiat, prezlečte do suchého, podávajte teplé tekutiny a zohrievajte. Pri postupnom podchladení, ktoré trvá hodiny, zohrievajte v pomalšom tempe, aby organizmus neutrpel šok,“ upozornil Lakomý a dodal, že pomôže aj teplý nápoj.

Záchranár radí aj v prípade, že sa niekto preborí pod ľad. „Človeka môže napríklad vodný prúd vtiahnuť pod ľad. Ak sa nedostane včas von, následkom podchladenia sa mu môže veľmi rýchlo zastaviť krvný obeh a utopí sa. Pri záchrane neriskujte. Myslite na vlastnú bezpečnosť, aby ste tiež neskončili pod ľadom. Okamžite preto volajte číslo 112 alebo 155,“ uviedol Lakomý.

Prvá pomoc pri zastavení dýchania

Ak dospelý človek prestane dýchať, je potrebné najskôr zavolať pomoc na čísle 155 alebo 112. Pri deťoch je nutné najskôr konať a myslieť na spriechodnenie dýchacích ciest.

„Hlavu mierne zakloňte alebo predsuňte sánku. Začnite s oživovaním. Rozopnite vetrovku, nájdite stred hrudníka a začnite so stláčaním, do hĺbky viac ako 5 cm, nie viac ako 6 cm (cca 1/3 hrudníka). Po 30 stlačeniach dvakrát vdýchnite vzduch do jeho úst. Opakujte dovtedy, kým nepríde pomoc alebo človek nezačne dýchať. Ak zraneného nepoznáte, nemusíte dýchať z úst do úst, stačí stláčať hrudník. Pri deťoch je postup rovnaký, akurát začíname s piatimi úvodnými vdychmi,“ vysvetlil záchranár.

Úrazy, zlomeniny a pravidlo Päť T

Výsledkom pošmyknutia sa na zľadovatenom chodníku často bývajú zlomeniny horných a dolných končatín, podvrtnuté členky, ale aj úrazy hlavy. V prípade starších a chronicky chorých ľudí to môže mať fatálne následky. Vždy je potrebné mať vhodnú obuv a snažiť sa padať na zadok alebo na chrbát. Obzvlášť nebezpečné sú totiž úrazy hlavy.

Vážne nie sú v prípade, že sa neobjavia príznaky otrasu mozgu ako zvracanie, dvojité videnie či ospalosť. Ak sa tieto príznaky objavia je nevyhnutná zdravotná pomoc. Ak čokoľvek spôsobí silné krvácanie, je najdôležitejšie ho zastaviť priamym tlakom na ranu a následne aplikovaním tlakového obväzu, ktorý krvácanie zastaví.

„Pokiaľ by obväz krvou presiakol, neodstraňujeme ho, ale obviažeme ďalšiu vrstvu. Dôležité je sledovať vitálne funkcie človeka a dať človeka do správnej polohy – v sede alebo v ľahu, keďže predpokladáme stratu krvi,“ vysvetlil Lakomý a na záver uviedol pravidlo Päť T, ktoré je potrebné si zapamätať. Ticho – upokojujte zraneného, teplo – zabraňuje strate telesného tepla, tekutiny, tíšenie bolesti – aj znehybnenie je tíšením bolesti, zraneného zbytočne neotáčajte a nevyzliekajte a transport, a teda privolanie záchrannej služby