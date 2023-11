Otužovanie seniorov: Aký je skutočný vplyv na zdravie?

Otužovanie nemá hornú vekovú hranicu a svoje benefity rozdáva plným priehrštím všetkým, ktorí sa s rozumom vystavujú chladu. Možností je viac ako len plávanie v studenej vode.

Za otužovanie sa považuje každá cielená aktivita, pri ktorej na telo pôsobí chlad alebo je organizmus vystavený nie práve príjemným podmienkam. Ak sa otužujeme s rozumom a nepreháňame to s časom, výsledkom je schopnosť organizmu lepšie znášať záťažové situácie.

„Počas otužovania sa v krvi zvyšuje hladina cytokínov a bielych krviniek, čo je prospešné na podporu imunity. Zároveň sa do krvného obehu dostávajú hormóny šťastia. Pocit pohody a radosti je v seniorskom veku mimoriadne dôležitý,“ hovorí MUDr. Vladimír Klement, všeobecný lekár pre Agapé Senior Park.

Nielen podľa jeho názoru je otužovanie seniorov veľmi žiaduce, pretože pomáha udržiavať fyzickú aj psychickú kondíciu a dáva im pocit, že dokážu dobre zvládnuť aj záťažové situácie. Samozrejme, nedá sa to bez tréningu, čo v prípade otužovania znamená systematické a krátkodobé vystavovanie sa vplyvu chladu.

Kedy a ako začať

Žiadny víkendový rýchlokurz otužovania neexistuje, pretože tak to nefunguje. Treba na to ísť postupne. S otužovaním sa dá začať kedykoľvek, aj keď ideálny čas je napríklad na prelome leta a jesene. Vzduch je ešte príjemne teplý a aj voda má teplotu, z ktorej nemrazí. Stačí sa tváriť, že leto sa ešte neskončilo a pokračovať v kúpaní alebo v plávaní. Pravdaže, je potrebné skracovať čas pobytu vo vode a prispôsobovať ho svojim schopnostiam a možnostiam. A nikdy sa neotužovať sám.

Dnes sa na brehu takmer každého jazera alebo rieky na Slovensku nájde partia, ktorá holduje otužovaniu a zimnému plávaniu. Zaručene majú medzi sebou aj seniorov, pretože ide o aktivitu, ktorá má mnoho pozitív a nevyžaduje si mimoriadnu fyzickú kondíciu. Stačí sa k nim pripojiť. Majú skúsenosti a navyše vedia „potiahnuť“ človeka, keď treba.

Krátko, ale pravidelne

S klesajúcou teplotou vzduchu a vody treba skracovať aj pobyt vo vode. Telo si naň postupne zvykne, ale trvá približne dva roky, kým sa na ochladzovanie adaptuje. Očakávať, že po dvoch rokoch pocit studenej vody zmizne, je, samozrejme, nereálne.

Dôležité je otužovať sa pravidelne, aspoň raz za týždeň, vhodné je aj dva- alebo trikrát, pričom po dni s otužovaním by mal mať organizmus aspoň deň voľna.

Aj studené alebo ľadové sprchy majú svoj zmysel. Buď ako jeden zo spôsobov otužovania, alebo ako tréning pred pobytom v studenej vode v exteriéri. Studená sprcha je pre seniorov výborným riešením, ak teplota vody vonku klesne pod 4 stupne Celzia. Pobyt v takejto vode je síce možný, ale považuje sa za extrém. Nahradiť sa dá chladnou sprchou, pričom sa vždy ochladzujú najskôr nohy a postupne sa prechádza telom vyššie a vyššie. Máčať si v chladnej vode hlavu nie je nutné.

I keď otužovanie môže mať blahodarné účinky, každý senior by si mal svoje možnosti zvážiť a mal by sa poradiť so svojím lekárom. Nie je vhodné napríklad pre ľudí s niektorými kardiovaskulárnymi ochoreniami a pobyt v studenej vode sa neodporúča ani pri zvýšenej teplote.

Otužovanie a choroby

Ak sa rozhodnete pre otužovanie vo vode, je dobré vedieť, že všetky zdravotné, mentálne a fyzické benefity získava otužilec už po niekoľkominútovom pobyte v nej.

Prvotný pocit je nepríjemný a dokonca môže istým spôsobom bolieť, pretože telo reaguje na studenú vodu tak, že uzatvára kapiláry a sťahuje cievky na povrchu tela. Na úrovni prežívania sa to prejavuje ako drobné pichanie. To však po chvíli prestane a presne v tom momente sa v tele začínajú diať zdraviu prospešné procesy. Stačí vydržať minútku, samozrejme, s ohľadom na svoj pocit, a potom vyjsť von.

Následne sa treba dobre dosucha utrieť, obliecť si voľné oblečenie a dovoliť organizmu pomaly a postupne sa zohriať. Pomáha teplý čaj a stredne rýchla chôdza. Neodporúča sa príliš naobliekať a uzavrieť chlad na tele.

Otužovanie vzduchom

Rovnaké benefity ako otužovanie vo vode prináša aj otužovanie studeným vzduchom. Pre seniorov, ktorým zdravotný stav nedovoľuje pobyt vo vode, je to ideálny spôsob, ako posilňovať obranyschopnosť organizmu a udržiavať sa v dobrej psychickej kondícii.

Skutočné otužovanie vzduchom znamená dať si ľahké oblečenie (napríklad tričko a krátke nohavice) a zotrvať v pohybe na vzduchu niekoľko minút. Kým pri vode sa v závislosti od jej teploty odporúča pre seniorov 5 až 10 minút, pobyt na vzduchu by mal byť približne dvojnásobne dlhší. Tak ako pri otužovaní studenou vodou, aj pri otužovaní vzduchom však platí, že treba dať v prvom rade na vlastný pocit a sledovať signály tela. Dôležité je vydržať chvíľu diskomfortu, ale potom čas zbytočne nepreháňať.

Ako otužovanie vzduchom sa počíta akýkoľvek pobyt na čerstvom vzduchu a dokonca aj pobyt v dobre vyvetranej miestnosti.

Aj saunovanie otužuje

Ďalším príjemným spôsobom otužovania, teda posilňovania imunity, kardiovaskulárneho systému a schopnosti organizmu zvládať záťažové situácie, je správne vykonávané saunovanie. To znamená, že sa pobyt v teplej saune strieda so správnym ochladením v studenej vode.

Kým otužovanie v studenej vode sa neodporúča v detskom veku, ostatné druhy otužovania – otužovanie vzduchom aj saunovanie – môžu seniori robiť spolu so svojimi vnúčatami. Okrem toho, že budú spoločne tráviť čas, zásadným spôsobom si zlepšia zdravie a zároveň budú mať nevšedné spoločné zážitky.

Obavy z chorôb spôsobených chladom nie sú namieste, pokiaľ to človek s vystavovaním sa nízkej teplote naozaj nepreháňa. Otužilci s dlhoročnými skúsenosťami potvrdzujú, že zápaly močových alebo dýchacích ciest nesúvisia s chladom, je to infekcia. Počas prvých dvoch rokov otužovania sa môžu vyskytovať častejšie alebo rovnako často ako predtým. Po dvoch rokoch sú však infekty zriedkavejšie a aj trvanie liečby je kratšie. Telo je totiž odolnejšie a naučilo sa lepšie bojovať s nepriateľom.

„Otužovanie odporúčam všetkým seniorom, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Jeho benefity sú nepopierateľné. Navyše ide o aktivitu, ktorá nie je náročná na čas ani na peniaze. Dôležité však je robiť to spolu s niekým, kto už má skúsenosti,“ uzatvára MUDr. Vladimír Klement.