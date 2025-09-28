Otrava hubami sa môže prejaviť aj po 24 hodinách, aj slabé príznaky si vyžadujú lekárske vyšetrenie

Hubárska sezóna láka mnohých do lesa, no záchranári varujú pred nebezpečenstvom otravy hubami, ktorá sa môže prejaviť až po 24 hodinách od konzumácie.
„Symptómy otravy pri najnebezpečnejších hubách, ako sú muchotrávka zelená, muchotrávka biela alebo vláknice, sa prejavujú šesť až 24 hodín po konzumácii. Neskorý nástup príznakov je varovný znak závažnej a život ohrozujúcej otravy,“ upozorňuje Diana Mikešová, hlavná záchranárka záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Typické príznaky
Typické príznaky zahŕňajú nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha a hnačku, často vodnatú až krvavú. Pri otrave vláknicami sa môžu objaviť aj potenie, slzenie, zúžené zrenice či spomalený pulz, ako aj neurologické ťažkosti ako závraty, halucinácie či kŕče. Záchranári zdôrazňujú, že aj slabé príznaky do 24 hodín od konzumácie húb si vyžadujú lekárske vyšetrenie.
Pri podozrení na otravu je dôležité uchovať zvyšky jedla a zvratky, ktoré pomôžu pri identifikácii druhu huby. Nikdy sa neodporúča podávať alkohol alebo mlieko, ktoré môžu urýchliť vstrebávanie toxínov.
Neverte mýtom
„Neverte mýtom, že tepelným spracovaním alebo zamrazením sa jed z húb vytratí. Muchotrávka zelená a biela sú extrémne stabilné a odolné voči varu, sušeniu aj mrazeniu,“ varuje Mikešová.
Záchranári odporúčajú zbierať len dobre známe druhy húb, vyhýbať sa mladým, zapareným alebo starým hubám a dôkladne ich tepelne upravovať. Jesť by ich nemali malé deti, tehotné a dojčiace ženy ani ľudia s ochoreniami pečene a obličiek.
Záchranná zdravotná služba ZaMED poskytuje nepretržitú prednemocničnú starostlivosť a ročne ošetrí viac ako 25-tisíc pacientov.