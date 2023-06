Nová nemocnica v Banskej Bystrici bude mať dostatok parkovacích miest, Roosveltová sa dočká rekonštrukcie

Projekt výstavby novej nemocnice predstavila v utorok banskobystrickým mestským poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva ich kolegyňa a zároveň riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková.

Nateraz predpokladaná celková hodnota zákazky je podľa nej viac ako 442 miliónov eur vrátane DPH. Výstavbou moderného zariadenia sa má okrem úrovne zdravotnej starostlivosti zlepšiť aj možnosť parkovania tým, že pribudne množstvo parkovacích miest.

Vláda minulý týždeň rozhodla, že z Plánu obnovy a odolnosti SR by sa napokon mali postaviť hrubé stavby novej univerzitnej nemocnice v Martine a FNsP FDR v meste pod Urpínom.

Dodávateľ musí byť vyhlásený do októbra

Ako uviedla riaditeľka banskobystrickej nemocnice, verejné obstarávanie na generálneho dodávateľa stavby musí byť vyhlásené najneskôr v októbri 2023 formou žltý Fidic, kde víťaz bude zároveň dodávať a realizovať aj projektovú dokumentáciu pre úroveň stavebného povolenia.

„Očakávame, že dĺžka trvania bude podľa našich doterajších skúseností niekde na úrovni šiestich mesiacov, čiže prvý míľnik stanovený plánom obnovy, to je druhý kvartál 2024 na podpis zmluvy, by sme mali splniť, pokiaľ do toho nevstúpi nejaká vyššia moc,“ dodala Lapuníková.

Projekt predpokladá rekonštrukciu a zbúranie niektorých starých objektov vrátane hlavnej dominanty dvoch spojených blokov a výstavbu nových objektov v rámci existujúceho areálu FNsP FDR. Primárnym cieľom zámeru je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Parkovanie v rámci troch poschodí

Nemocnica má v súčasnosti 251 parkovacích miest a mesto má 246 parkovacích miest. Do budúcna sa ráta s 1 210 parkovacími miestami, pričom 361 parkovacích miest bude kryté státie pod objektami v rámci troch poschodí.

Riaditeľka popísala aj možné riziká, ktoré s týmto projektom bezprostredne súvisia a „musíme ich všetci zvažovať a vôbec si pred nimi nemienime zatvárať oči a sú pre nás absolútne kľúčové“.

„Veľkou výzvou je zabezpečenie náhradného stravovania vzhľadom k tomu, že ten objekt, kde je toho času jedáleň, sa bude búrať hneď druhý v poradí,“ konštatovala Lapuníková a doplnila, že tu zabezpečujú službu liečebnej služby pacientov a stravovania zamestnancov, pričom službu poskytujú aj pre Detskú fakultnú nemocnicu.

Ide o 2 600 jedál vydaných denne. Ďalšími výzvami sú termíny, čas v rámci zakladania stavby v zimnom období, rôzne možné prieťahy v konaní, politické vplyvy a iné.

Najväčšia investícia za posledné desaťročia

Podľa primátora Jána Noska je tento projekt dobrou správou pre Banskú Bystricu aj pre región. „Je to naozaj najväčšia investícia za posledné desaťročia vôbec v rámci regiónu a nielen v rámci mesta. Je to obrovská výzva a míľniky sú nastavené veľmi tvrdo,“ povedal primátor a sľúbil za mesto súčinnosť pri napĺňaní časových limitov.

Areál banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, ktorá patrí k najväčším nemocniciam na Slovensku, slúži svojim pacientom už viac ako tri desaťročia.

Komplex stavieb bol odovzdaný do užívania v rokoch 1981 až 1982. Od roku 2004 je nemocnica fakultnou nemocnicou a druhou najväčšou vzdelávacou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity.