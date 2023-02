Nekalé prepoisťovanie sa stalo trendom, tvrdí Lengvarský a vyzýva na zastavenie obchodovania so zdravím

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vyzýva zdravotné poisťovne, aby prestali obchodovať so zdravím. V otvorenom liste adresovanom zdravotným poisťovniam upozorňuje na to, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k dnešnému dňu eviduje stovky podnetov od klientov, ktorí boli prepoistení na základe podvodného konania, často bez ich vedomia.

Prepoisťovanie sa stalo trendom

Nekalé prepoisťovanie prostredníctvom dohodárov a finančných agentov sa podľa Lengvarského stalo trendom posledných rokov.

„V centre záujmu prestáva byť pacient, nahradil ho obchodný cieľ, čo je znepokojujúce,“ tvrdí.

Upozornil na to, že ani snahy o sprísnenie legislatívy nepomohli zastaviť tieto praktiky jednotlivcov, ktorí sa obohacujú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na úkor pacientov.

Na „dohodárov“ míňajú šesť miliónov

Tak ako potvrdili vo svojich analýzach Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút zdravotných analýz, zdravotné poisťovne na „dohodárov“ míňajú spolu takmer 6 miliónov eur ročne.

To je podľa ministra cena za to, že si medzi sebou vymenia necelých 200-tisíc poistencov, niektorých pravidelne a opakovane, a to práve prostredníctvom „dohodárov“ a finančných sprostredkovateľov.

Zmena zdravotnej poisťovne

Kladie si otázku, koľkí poistenci by skutočne zmenili zdravotnú poisťovňu, ak by tak robili z vlastnej vôle, bez nátlaku, zavádzajúcich a nepravdivých informácií, bez zneužitia ich osobných údajov a falšovania podpisov, ak by sa nábor nových poistencov uskutočňoval transparentne a férovo.

Kvalitu poisťovne podľa Lengvarského neodráža počet poistencov, ale úroveň služieb, servis a dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

„Investíciu do týchto atribútov považujem za prínosnejšiu ako investíciu do odmien pre tých, ktorí realizujú nábor poistencov veľakrát nezákonným spôsobom. Konkurenčné prostredie medzi zdravotnými poisťovňami je priam žiaduce, ale očakávam, že poisťovne sa budú predbiehať v ponuke služieb, nie vo veľkosti poistného kmeňa,“ dodal minister zdravotníctva.

VšZP dala verejný sľub

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v reakcii na ministrovu výzvu dala verejný prísľub, že nábor nových poistencov bude zabezpečovať už len prostredníctvom zamestnancov vlastnej pobočkovej siete. Hovorkyňa VšZP Eva Peterová tvrdí, že za týmto účelom nikdy nevyužívali služby finančných agentov, ale po novom už nebude spolupracovať ani s vyškolenými externými zamestnancami, aby tak zamedzila podvodnému prepoisťovaniu.

„Sme najväčšia zdravotná poisťovňa, ktorá o poistencov nesúťaží, s poistencami neobchoduje, o poistencov sa stará. Odmietame sa naďalej zúčastňovať neférového konkurenčného boja, ktorého podmienky boli nastolené roky dozadu. Tí občania, ktorí sa rozhodnú stať sa našimi poistencami, budú môcť podať prihlášku v pobočke, elektronicky alebo poštou,“ uviedla.

VšZP podľa nej dlhodobo poukazuje na nekalé prepoisťovacie praktiky. Kým sa podľa nej nezmení zákon, ktorý obmedzí externý nábor nových poistencov, jedinou možnosťou ako zabrániť podvodom je, že externý nábor dobrovoľne zastaví poisťovňa.