Na zdravie! - KOMENTÁR

Sme svedkami napätia, ktoré sa šíri slovenským zdravotníctvom, ako vírus počas pandémie. Áno, hovorím o štrajku lekárov, vyvoláva viac otázok než odpovedí a všetkých núti zamyslieť sa nad tým, čo je v skutočnosti dôležité. Ako by povedal známy slovenský filozof: „Zdravie je to najcennejšie, čo máme, ale často si to uvedomíme až vtedy, keď nám chýba.“

V centre toho všetkého stojí postava, nový minister minister zdravotníctva – Kamil Šaško. Investičný bankár, ktorý sa nezľakol výzvy a pretransformoval sa na šéfa rezortu. Čelí realite, ktorá by pravdepodobne dala zabrať aj superhrdinom z komiksov. Ako nový „šerif v meste“ plnom zdravotníckych duelov neúnavne hľadá kompromis medzi požiadavkami lekárov a potrebou ozdravenia verejných financií.

Štrajk lekárov je ako dobrý slovenský borovičkový poldecák – silný, nečakaný a zanecháva dlhý dozvuk. Lekári, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, teraz stoja na barikádach a bojujú za svoje práva. Podľa nich, to nie je len taký obyčajný boj. Je to boj, ktorý by chcel zmeniť celý systém.

Ale poďme k veci. Čo vlastne lekári chcú? No, podľa vyjadrení šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ), Petra Visolajského, ide o viac než len o platy. Ide o tlak na finančné skupiny a biznismenov v zdravotníctve, ktorí si, vraj, hrajú svoju vlastnú hru Monopoly s nemocnicami, ako s hotelmi na hlavnej ulici v meste.

A čo na to minister Šaško? Ten sa snaží byť hlasom rozumu v tejto zdravotníckej dráme. Dáva štrajkujúcim záruky, že bude dôkladne monitorovať finančné toky a odstraňovať diery, cez ktoré unikajú zdroje. A verí, že moderná medicína by mala byť dostupná pre všetkých, nielen pre vyvolených. Znie to ako sľub politika pred voľbami, ale dajme mu šancu. Možno práve on dokáže nájsť ten správny liek na zdravotnícke neduhy Slovenska.

Tak či onak, štrajk lekárov je ako futbalové derby medzi Slovanom Bratislava a DAC Dunajská – ťažký a nepredvídateľný. A my, občania, sme ako diváci, ktorí s napätím sledujú, kto z nich bude víťazom. A v tomto prípade, dúfajme, že to bude len a len slovenské zdravotníctvo.

Takže, na zdravie, Slovensko! Nech sa nám podarí prekonať túto zdravotnícku krízu s minimom bolesti a maximom úspechu. A nech je náš pohár plný zdravia, a nie len borovičky.