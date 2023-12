Kraj vyzýva spoločnosť Agel SK, aby obnovila pôrodnicu v Žiari nad Hronom

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva v Žiari nad Hronom schválili uznesenie týkajúce sa dočasne zatvorenej pôrodnice v miestnej nemocnici.

Znovuobnovenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Vyzývajú v ňom spoločnosť Agel SK a.s., ktorá je prevádzkovateľom nemocnice v Žiari nad Hronom, aby vynaložila maximálne úsilie o znovuobnovenie prevádzky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Na zasadnutie prišli aj pôrodné asistentky z hronskožiarskej nemocnice, z ktorých jedna sa aj prihovorila poslancom a apelovala na Agel SK, aby obnovila ich oddelenie.

V schválenom uznesení zároveň BBSK žiada spoločnosť Agel SK, aby na zasadnutí zastupiteľstva BBSK, ktoré sa uskutoční 11. januára 2024, predstavila víziu zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s.r.o., a to spolu s investičným plánom pre zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tiež žiadajú firmu, aby do 31. marca 2024 predložila návrh zmluvných garancií zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej touto nemocnicou, a to v období do roku 2029.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

„Spoločnosť Agel SK reagovala, že na takúto výzvu pristúpi a sme dohodnutí, že na januárovom zastupiteľstve takúto víziu predloží. Pokiaľ s ňou budeme uzrozumení a spokojní, tak ju schválime, a zároveň do marca pripravíme zmluvy, ktoré by takýto záväzok a plán spravili záväzným pre spoločnosť Agel SK,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý informoval poslancov o genéze problematiky zatvorenia pôrodnice aj o jednotlivých stretnutiach s vedením spoločnosti Agel SK so snahou zvrátiť ich rozhodnutie.

„Za kraj musím skonštatovať, že nájomná zmluva neurčuje rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocnici Žiar nad Hronom,“ uviedol župan s tým, že žiadosť o prerušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na pôrodníckom oddelené je zákonná.

„Počas týchto troch mesiacov využijeme všetky prostriedky k tomu, aby sme podporili spoločnosť Agel SK a nemocnicu, aby dokázali zabezpečiť personál na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pôrodníckom oddelení,“ dodal Lunter.