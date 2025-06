Injekcia, ktorá zastavila HIV: Nový liek má 100-percentnú účinnosť v prevencii AIDS

Vírusom HIV je podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nakazených približne 40 miliónov ľudí po celom svete. Nevyliečiteľná choroba AIDS, teda posledné štádium infekcie HIV, mala v roku 2023 na svedomí 630-tisíc ľudských životov.

Táto strašidelná diagnóza však už nemusí predstavovať život v utrpení a bolestiach, ako tomu bolo kedysi. Vďaka revolúcii v prevencii, včasnému odhaleniu vírusu a novým spôsobom liečby môžu pacienti s HIV žiť dlhý a plnohodnotný život.

Hoci lekári dnes dokážu ochorenie dostať pod kontrolu, AIDS stále patrí medzi nevyliečiteľné choroby. Vedci aktívne pracujú na vakcínach a liekoch, ktoré by raz mohli HIV úplne vyliečiť.

Minulý rok však priniesol iskričku nádeje v podobe prevencie, keď vedci vyvinuli nový druh lieku proti HIV, ktorý predstavuje inovatívny prístup v liečbe tejto infekcie. Blokuje obal vírusu HIV (tzv. kapsidu), čím zabraňuje jeho množeniu a šíreniu v tele, čo je úplne odlišný mechanizmus účinku oproti starším antiretrovírusovým liekom.

Revolučný liek predstavuje 100-percentú ochranu

Liek lenakapavir sa aplikuje injekčne každých šesť mesiacov a zatiaľ sa preukázal ako 100-percentná ochrana pred nakazením HIV. Jeho účinnosť preukázala rozsiahla štúdia vykonaná na mladých ženách a dievčatách v Afrike, kde je infekcia rozsiahlym problémom.

Rozsiahla štúdia účinnosti u afrických žien ukázala, že tieto vakcíny znížili infekcie HIV na nulu, čo predstavuje až 100 % účinnosť. Výsledky štúdie PURPOSE nadchli aj WHO, ktorá tvrdí, že vývoj lieku lenakapavir vníma ako prelomový objav v liečbe HIV, ktorý by mohol zmeniť životy miliónov ľudí po celom svete.

Ohromné výsledky bez vedľajších účinkov

Výsledky prvej štúdie hneď potvrdila ďalšia, ktorá bola uskutočnená o tri mesiace neskôr. Sledovala účinnosť lenakapaviru na 3 267 účastníkoch vo veku od 16 rokov v krajinách ako Brazília, Mexiko, Južná Afrika, Thajsko či USA. Všetci účastníci patrili medzi skupiny s vyšším rizikom HIV – išlo o cisgender a transgender mužov, transgender ženy a nebinárne osoby, ktoré mali sex s mužmi.

Lenakapavir znížil riziko nákazy HIV o 96 percent a zároveň sa zistilo, že nový liek je o 89 percent účinnejší ako denná tabletka PrEP (pre-expozičná profylaxia), ktorá sa používala na prevenciu HIV doteraz. Účastníci štúdie liečbu dobre znášali a neboli zistené žiadne nové vedľajšie účinky.

„U väčšiny pacientov dokázala táto skupina antiretrovírusových liekov v kombinácii s inými antivírusovými látkami drasticky znížiť hladinu HIV v krvi,“ uvádza sa v časopise Science, ktorý štúdiu ako prvý publikoval a zároveň označil objav za prelomový.

HIV je rozšírený najmä v chudobných krajinách. Foto: Archívne, SITA/AP.

Lenakapavir, nový injekčný liek na prevenciu HIV, prináša oproti klasickej dennej tabletke PrEP viacero zásadných výhod. Lenakapavir sa podáva iba dvakrát ročne, zatiaľ čo tabletka sa na dosiahnutie čo najvyššej účinnosti musí brať každý deň a napriek tomu poskytuje o 89 percent menšiu ochranu ako lenakapavir.

Mnohé krajiny tretieho sveta pritom podľa Science nemali konzistentný prístup k prevencii dennými tabletkami, čo predpokladanú účinnosť liečby výrazne znižovalo. Do rovnice ešte prirátajme hanbu spojenú so stigmou okolo užívania tabletiek proti HIV.

Liek chcú spraviť dostupnejším pre chudobné krajiny

WHO čaká na kompletné zverejnenie výsledkov štúdie, no už teraz pripravuje odborné usmernenia, ktoré by mohli viesť k širšiemu zavedeniu tejto liečby. Zároveň rokuje s farmaceutickými firmami a výrobcami generických liekov, aby bola injekcia dostupná a cenovo prijateľná aj v chudobnejších krajinách.

Spoločnosť Gilead Sciences, ktorá liek vyvinula, plánuje požiadať o jeho schválenie na prevenciu proti infekcii HIV v mnohých krajinách. V Európskej únii je liečba zatiaľ povolená iba pre pacientov, ktorí sú HIV už nakazení. Injekčný lenakapavir je na trhu už dve roky ako „záchranná“ liečba pre ľudí žijúcich s vírusom, u ktorých zlyhali iné lieky. Zatiaľ je však liečba lenakapavirom veľmi nákladná a cena za ročnú kúru sa presahuje 40-tisíc eur.

Globálny vývoj HIV nákazy sa spomaľuje

Globálny trend nárastu prípadov je čoraz priaznivejší – oproti vrcholu ochorenia v roku 1995 (3,3 milióna ročne) sa v roku 2023 HIV nakazilo “len” 1,3 milióna ľudí. Napriek tomu cieľ OSN – 370-tisíc nakazených ročne je ešte veľmi vzdialený od reality. Nový liek lenakapavir však môže priaznivému vývoju krivky a úbytku prípadov značne pomôcť.

Medzinárodná štúdia ukazuje, že v subsaharskej Afrike došlo medzi rokmi 1995 a 2021 k výraznému poklesu rizika nákazy HIV. Kým v polovici 90. rokov mal človek v tomto regióne až 22-percentnú pravdepodobnosť, že sa počas života nakazí, v roku 2021 to bolo už len 8,7 percenta.

V strednej a východnej Európe a v strednej Ázii sa celoživotné riziko nákazy HIV zvýšilo – v roku 2021 dosiahlo 2,8 percenta. Počet ľudí, ktorí síce žijú s HIV, ale nemajú vírus pod kontrolou, sa v týchto oblastiach viac ako zdvojnásobil medzi rokmi 2003 a 2021. Zhoršenie hlásili aj regióny ako severná Afrika a Blízky východ, kde pribúda nielen nových infekcií, ale aj úmrtí súvisiacich s HIV.

Výskyt vírusu HIV na Slovensku je na nízkej úrovni. Science Direct uvádza, že sa u nás vyskytne cca 2,1 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov ročne. Tento trend je stabilný, pričom krajina patrí medzi európske štáty s nízkym výskytom.