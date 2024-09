Hrozí ďalšia epidémia koronavírusu? Ktorý variant momentálne prevláda a aké sú príznaky

V minulom týždni bolo na Slovensku nahlásených 468 prípadov koronavírusu. Ako na svojom webe informuje Úrad verejného zdravotníctva SR, v tom predchádzajúcom ich bolo tristo.

„Skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je pravdepodobne vyšší, pretože v súčasnosti už nie je každý pozitívny test hlásený,“ upozorňujú hygienici a dodávajú, že vzhľadom na blížiace sa jesenné obdobie bude chorobnosť na respiračné ochorenia narastať.

Menej špecifické príznaky

Počet infikovaných ľudí stúpol aj v Česku. Ako v relácii Nový deň na CNN Prima NEWS povedal epidemiológ a český bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula, kontinuálny rast evidujú už od júla, ale až do minulého týždňa nebol taký výrazný.

„V pondelok sa počet prípadov zdvojnásobil na 1 940 a dostávame sa do exponenciálnej fáze,“ uviedol. Podobne ako slovenskí hygienici však podotkol, že skutočný počet prípadov nevedia, pretože nie všetky sú hlásené. „Počty nakazených koronavírusom sú hrozivé a sme na prahu novej epidémie,“ varoval.

Problémom podľa Prymulu je, že ľudia často ani nevedia, že sú nakazení a mali by sa otestovať. „Pre laika je veľmi ťažké to poznať. Niektoré príznaky, ako sú napríklad strata chuti alebo čuchu, sú pre koronavírus typické, ale v poslednej dobe sa stretávame aj s menej špecifickými, ako sú napríklad hnačky. Zhruba 30 percent ľudí, čo sa prídu otestovať, býva pozitívnych,“ povedal.

Variant XEC prvýkrát identifikovali v júni

V Európe podľa slovenských hygienikov v súčasnosti dominuje variant BA.2.86, vrátane jeho subvariantu KP.3, ktorý je súčasťou skupiny variantov s názvom „FLiRT“, spadajúcej pod variant omikron a v súčasnosti neexistuje jasný dôkaz, že KP.3 spôsobuje závažnejšie ochorenie ako iné kmene.

„Variant BA.2.86 sa radí pod variant omikron vírusu SARS-CoV-2. BA.2.86 je pozoruhodný tým, že má viac ako tridsať mutácií na svojom ‚spike‘ proteíne v porovnaní s líniou omicronu BA.2. Uvádza sa, že BA.2.86 je menej nákazlivý, avšak môže viesť k závažnejšiemu ochoreniu tým, že sa dostane ďalej do dolnej časti pľúc,“ priblížili.

Subvariant BA.2.86 sa prvýkrát objavil v auguste minulého roku v Dánsku aj Izraeli. V strednej Európe sa v súčasnosti šíri XEC, ktorá je najdominantnejšou variantou KP.3.1.1. „Predstavuje viac ako 10 percent všetkých infekcií koronavírusu,“ uviedol podľa webu Science Media Center riaditeľ UCL Genetics Institute Francois Balloux.

Variant XEC prvýkrát identifikovali v júni tohto roku v Nemecku a odborníci oslovení portálom Health si myslia, že by sa mohol stať dominantným variantom. „Podľa údajov GISAID boli už stovky prípadov hlásené z 27 krajín vrátané Veľkej Británie, Nemecka, Kanady aj USA. Avšak nie nie všetky štáty nahlasujú údaje do GISAID, takže varianta XEC sa pravdepodobne vyskytuje aj inde,“ povedal Bhanu Bhatnagar podle webu New Scientist.

Podľa Prymulu sa XEC veľmi neodlišuje od ostatných variantov omikronu. „Som prekvapený, že sa vždy tým novým variantom venujeme, pretože to nie je žiadna veľká zmena. Šíri sa ale veľmi rýchlo a sú krajiny, kde už predstavuje 30 percent. V Česku ale ešte zachytený nebol, ale je to len otázka času,“ vyjadril sa v už spomínanej relácii CNN Prima News.