Do dvoch rokov hrozí rozvrat zdravotníctva, ak parlament schváli požiadavky LOZ, tvrdí Asociácia nemocníc Slovenska

Ak parlament schváli požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) bude to znamenať rozvrat zdravotníctva do dvoch rokov. Uviedol to na tlačovej konferencii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.

AZZZ, ktorá zastupuje osem zdravotníckych zväzov, vyjadrila nespokojnosť s asymetrickým rokovaním medzi vládou a LOZ ohľadom memoranda. Podľa prezidenta AZZZ Tomáša Malatinského je situácia nešťastná, pretože sa týka všetkých zdravotníckych profesionálov, no diskutuje sa len s LOZ. Dodal, že zmena nepretržitého režimu prevádzky skrátených hodín môže ovplyvniť prevádzky aj mimo rezort.

Výsledky sú hrozivé

„Máme obavu o aplikáciu iných vecí, ktoré nesúvisia s dohodou LOZ, a to je transakčná daň, ktorá bude dopadať na zdravotníctvo nerovnomerne. Rovnako aj iné veci z memoranda budú nerovnomerne dopadať na nemocnice,“ uviedol Malatinský.

Viceprezident ANS Igor Pramuk upozornil na to, že analýzy dopadov opatrení LOZ sa robia až teraz, a výsledky sú podľa ich vlastných zistení hrozivé. Podľa neho Slovensko nie je pripravené na navrhované zmeny v Zákonníku práce, ktoré môžu vyžadovať prijatie tisícok nových zamestnancov.

„Odkaz pre poslancov, ktorí sa venujú svojim politickým témam, ale oni budú spoluzodpovední, ak dôjde k prijímaniu vecí, ktoré budú nevykonateľné, a ktoré budú zhoršovať situáciu v zdravotníctve. Verím, že ministerstvo zdravotníctva ale aj poslanci si to navzájom vysvetlia a povedia si, čo je možné a čo nie,“ dodal Pramuk.

Vypracovanie právnej analýzy

Navyše prezradil, že si dali vypracovať právnu analýzu memoranda a jej dodatkov, kde malo dôjsť k porušeniu zákona, preto plánuje podať sťažnosť na memorandum. Prezident ANS Marián Petko zdôraznil, že poskytnúť lekárom, ktorí sa vrátili z výpovedí, zmluvu na dobu neurčitú, ako aj navrátiť primárov a vedúcich jednotlivých oddelení na pôvodné pozície, je podľa jeho slov absurdné.

„Pre ANS, ak sa pracovná doba zníži zo 40 na 37,5 hodín, to znamená, že budeme potrebovať prijať 240 lekárov, teraz už je obrovský nedostatok, už teraz chýba 3-tisíc lekárov na Slovensku, a 1 500 ďalších zamestnancov. Plus náklady na nich sú 69 miliónov eur,“ varuje Petko.

Analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Pokračoval aj s kritikou personálneho normatívu, kde LOZ navrhuje, aby sa počítal na 100 percent lôžok, aj keď nebudú obsadené. Pre ANS to bude znamenať prijatie 12-tisíc nových zamestnancov.

„Ak budú schválené zákony nezmenené, tak ako sú v memorande, bude to znamenať rozvrat zdravotníctva do dvoch rokov. Nie je to možné naplniť personálne ani finančne,“ uviedol Petko. Zároveň poukázal na analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá ukázala, že zdravotnícky sektor bude tento rok potrebovať navyše 300 miliónov eur.

Podľa výpočtov ANS to so zavedením normatívu bude až 500 miliónov eur. Petko na záver zdôraznil, že pre pacientov by tieto opatrenia nepriniesli žiadne výhody, len by na ne doplatili.