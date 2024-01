Čo bude s pôrodnicou v Žiari nad Hronom? Agel nedáva obnoveniu veľkú šancu

Prevádzkovateľ nemocnice v Žiari nad Hronom spoločnosť Agel SK nevidí obnovenie pôrodnice reálne. Na minulotýždňovom zasadnutí Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) to priblížil predseda predstavenstva Agel a Agel SK Michal Pišoja s tým, že tomu dáva len 30-percentnú šancu.

O hronskožiarskej nemocnici a jej pôrodnici, ktorú prevádzkovateľ zatvoril 15. decembra na obdobie troch mesiacov, informuje mesto na svoje stránke.

Chýba personál

Podľa predsedu predstavenstva robia všetko pre to, aby k obnoveniu došlo, problémom však stále zostáva získanie kvalifikovaného personálu, ktorý chýba. Okrem toho sa na žiarskej pôrodnici podľa neho podpísala aj kategorizácia nemocníc. Vzhľadom na to, že žiarska pôrodnica bola zaradená do prvej kategórie, prestala byť atraktívnou pre personál.

„Vyhláška je jasná a napriek vyjadreniam či už ministerstva, alebo iných kompetentných ľudí, že to nie je prekážka, je to prekážka a bude to prekážka. Stávame sa veľmi nedôveryhodným partnerom pre akéhokoľvek lekára, ktorému sľubujeme, že pôrodnica bude ďalej fungovať, keď nebude mať 800 pôrodov, keďže vyhláška hovorí jasne,“ povedal Michal Pišoja.

Mesto aj ľudia protestujú

Zatvorenie pôrodnice sa stretlo s odporom predstaviteľov mesta, poslancov BBSK, ale aj obyvateľov Žiaru nad Hronom.

„Nestotožňujem sa s vyjadrením, že opätovné otvorenie pôrodnice v žiarskej nemocnici po avizovaných troch mesiacoch vidí spoločnosť AGEL tak na 30 percent, pretože nie je schopná zohnať adekvátny personál. Generálny riaditeľ sa taktiež odvolával na vyhlášku ministerstva zdravotníctva, ktorá má vstúpiť do platnosti a ktorá určuje pre pôrodnice minimálnu hranicu 800 pôrodov ročne, pričom žiarska pôrodnica ich vykonávala okolo 500,“ povedal primátor mesta Peter Antal.

Primátor tiež dodal, že bude žiadať, aby sa do nájomnej zmluvy medzi BBSK a Agel SK okrem zachovania rozsahu ostatných oddelení prijal dodatok, ktorý hovorí o povinnosti prevádzkovať aj pôrodnicu, pokiaľ sa zmení vyhláškou minimálny počet pôrodov na 400 – 500 ročne.

„Budeme pokračovať v rokovaniach o tom, ako túto situáciu zvrátiť a ako sem dostať personál, ktorý pre prevádzku tohto oddelenia objektívne chýba,” povedal predseda BBSK Ondrej Lunter. Zároveň dodal, že o všetkom budú najbližšie dva mesiace rokovať, pričom cieľom je, aby na marcovom zastupiteľstve schválili konkrétnu zmluvu, ale aj záväzky a garancie.