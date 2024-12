Ako sú otvorené lekárne počas vianočných sviatkov. Pohotovostné služby sú dostupné podľa rozpisu samospráv

V období vianočných sviatkov poskytnú lekárne Dr. Max aj BENU svojim pacientom a zákazníkom upravené služby a otváracie hodiny.

Lekárne Dr. Max budú mať rozpis otváracích hodín dostupný online, pričom svojim zákazníkom odporúčajú overiť si tieto informácie pred návštevou, keďže sa môžu líšiť od bežného režimu.

„Detailný prehľad otváracích hodín všetkých lekární Dr. Max počas obdobia sviatkov je dostupný na našom webe,“ uvádza manažérka internej a externej komunikácie Kvetoslava Kirchnerová.

Otvorených 88 lekární BENU

Pohotovostné služby budú podľa príslušných samospráv, a relevantné informácie nájdu zákazníci na príslušných stránkach vyšších územných celkov.

Okrem klasických návštev kamenných predajní môžu zákazníci Dr. Max využiť aj online platformu na objednávanie liekov, ktoré si potom vedia vyzdvihnúť vo vybraných lekárňach.

Lekárne BENU budú počas sviatkov prevažne otvorené v obchodných centrách a na miestach so zmluvným pokrytím. Celkovo bude otvorených 88 lekární BENU, pričom otváracie hodiny sa prispôsobia bežnému režimu miest, kde sa nachádzajú.

Pohotovostný režim lekární

V pohotovostnom režime budú lekárne otvorené podľa platných hodín, ako uvádzajú na stránkach samospráv. „Polikliniky sú zvyčajne cez sviatky zatvorené, preto budeme otvorení tam, kde je to dohodnuté,“ dodávajú predstavitelia BENU.

Pri online objednávaní sú produkty dostupné na sklade pripravené na vyzdvihnutie do jednej hodiny, zatiaľ čo ostatné budú doručené do dvoch pracovných dní. Podobne ako Dr. Max, aj BENU umožňuje využívať ich e-shopový systém na objednávanie liekov počas sviatkov.

Zákaznícke centrum najväčšej lekárne na slovenskom internete, MojaLekáreň.sk bude nedostupné v dňoch od 24. decembra do 26. decembra. Inak je personál v MojaLekáreň.sk zákazníkom plne k dispozícii každý bežný deň od 7:00 do 17:00 hod. Na Silvestra, 31. januára, budú ich služby fungovať do 12:00 hod.