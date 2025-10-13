Výživa batoliat pod drobnohľadom: zapojilo sa už 3 500 rodičov, NutriCHEQ pokračuje

NutriCHEQ je tu práve preto, aby rodičom poskytol jednoduchú a spoľahlivú podporu pri výžive detí od 12 do 36 mesiacov.
Úspešný rok 2024 a rastúci záujem rodičov
V roku 2024 využilo NutriCHEQ rekordných 1 705 rodičov z celého Slovenska. Od spustenia digitálneho nástroja v roku 2022 sa už viac ako 3 500 rodičov rozhodlo získať personalizované rady pre výživu svojich detí. Tento rastúci záujem ukazuje, že slovenským rodičom záleží na zdraví ich malých detí.
Prečo je výživa v ranom veku taká dôležitá?
„Výživa počas prvých 1000 dní života má zásadný vplyv na vývoj, metabolizmus, stravovacie návyky či chuťové preferencie. Správnou životosprávou v tomto veku môžeme výrazne podporiť zdravie dieťaťa na celý život a znížiť riziko civilizačných ochorení v dospelosti,“ vysvetľuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová.
„V ranom detstve majú rodičia jedinečnú príležitosť vybudovať základy pre celoživotné zdravie. My pediatri chceme rodičov povzbudiť, aby túto šancu využili a zaujímali sa o stravovanie svojich detí,“ dodáva MUDr. Prokopová.
Kde môžu rodičia zlepšiť výživu svojich detí?
„Prieskum ukazuje, že väčšina batoliat neprijíma odporúčané množstvo červeného mäsa a rýb – len štvrtina konzumuje aspoň tri porcie týždenne. Zaznamenali sme aj priskorý prechod na kravské mlieko ako samostatný pokrm či jeho nadmernú konzumáciu (viac ako 500 ml denne). Neupravené kravské mlieko môže zaťažovať obličky a znižovať vstrebávanie železa, čím sa zvyšuje riziko anémie. Nedostatok železa a vitamínu D negatívne ovplyvňuje imunitu a kognitívny vývoj detí,“ dodáva MUDr. Prokopová.
Pozitívne správy
Prieskum priniesol aj pozitívne správy. Medziročne mierne stúpla konzumácia ovocia a zeleniny, ktoré by mali deti jesť viackrát do dňa. Príjemným prekvapením bol aj pokles detí stravujúcich sa pred obrazovkou mobilu alebo televízie, čo je škodlivý zvyk spojený s rizikom obezity.
Väčšina slovenských rodín podľa prieskumu aspoň raz denne jedáva spoločne. Spoločné stolovanie v rodine je mimoriadne dôležité pre malé deti, pretože sa tak môžu učiť od ostatných a profitovať zo sociálnej interakcie. Špeciálny význam má pre vyberavé deti, ktoré sa môžu učiť pozorovaním ostatných.
Praktická pomoc pre každého rodiča
„Naším cieľom nie je hodnotiť, ale podporiť,“ zdôrazňuje Mária Jendrišáková, vedúca pre komunikáciu v spoločnosti Danone. „Rodičia hneď po vyplnení dotazníka dostanú odporúčania šité na mieru. Je to veľmi jednoduchý, nenáročný spôsob, ako si urobiť rýchlu výživovú revíziu a ak je to potrebné, upraviť výživu vášho dieťaťa tak, aby dostalo všetky potrebné živiny pre svoj vývoj“.
Zapojte sa aj vy
NutriCHEQ je dostupný online na novom, zmodernizovanom webe a jeho vyplnenie je úplne anonymné. Každý rodič s dieťaťom vo veku 1-3 roky môže:
- Získať personalizované odporúčania za pár minút
- Prispieť k lepšiemu pochopeniu potrieb slovenských batoliat
- Pomôcť odborníkom vytvárať užitočnejšie rady pre všetkých rodičov
„Čím viac rodičov sa zapojí, tým lepšie môžeme podporiť zdravý štart všetkých detí na Slovensku,“ dodáva Mária Jendrišáková.
O NutriCHEQ
NutriCHEQ bol vyvinutý v spolupráci s odborníkmi na pediatriu a výživu pod záštitou Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Projekt sprístupnila rodičom Iniciatíva Prvých 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.