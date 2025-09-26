Výstava Audio Video Kino 2025 – slovenské premiéry aj absolútna high-end špička!

DreamAudio, hlavný partner výstavy, pripraví tri posluchové miestnosti.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
10_canor virtus a3 black 03.jpeg
Foto: Marko Production
Bratislava Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Bratislava

DreamAudio, hlavný partner výstavy, pripraví tri posluchové miestnosti – s Wadax Reference Atlantis DAC & Server, premiérou Kroma Atelier Callas s monoblokmi Pilium Kratos a legendárnymi značkami Jadis a Air Tight.

2_reference dac_020.jpg
Foto: Marko Production
Callas_Press Release_May9
Foto: Marko Production

Enigma High Fidelity Audio predstaví víťaza EISA 2025/2026 – Focal Diva Utopia, aktívny 3-pásmový reproduktor s technológiami Focal & Naim.

12_diva_34_face_couple.jpg
Foto: Marko Production

Bis Audio prinesie tri sály: prvýkrát domáce kino s priestorovým zvukom Trinnov, stereo zostavy s Bowers & Wilkins 801 D4 Abbey Road Edition a Sonus faber Amati Supreme, a tiež multiroom riešenia s Devialet Phantom Ultimate.

Melody HiFi & Video ukáže slovenské premiéry Canor Virtus A3 a Perlisten A4t, novinky značky TEAC a kompletnú zostavu v cene okolo 20 000 €, ktorá dokazuje, že kvalitný zvuk nemusí stáť státisíce.

7_hegel_h150_white_front.jpg
Foto: Marko Production

BaSys.sk pripraví dve miestnosti – v Audio Room s AHA Sound, Driade Flow, SPL Audio a Unitra a v Cinema Room slovenskú premiéru HighEnd soundbaru CANVAS Solo s technológiou BACCH 3D stereo v kombinácii s televízormi Loewe.

9_canvas half 65 inch front white backgrund.jpg
Foto: Marko Production

A nezabudnite navštíviť aj unikátnu slúchadlovú miestnosť Hifislúchadlá by Techhouse, kde budete mať možnosť porovnať takmer 40 špičkových modelov slúchadiel od značiek ako Sennheiser, Meze, Focal, Hifiman, Audeze, Dan Clark, Abyss, Ultrasone a ďalších – vrátane slovenských noviniek od Hoxt Audio a Raynaudio. 🎧

1_meze avk 1cena.jpg
Foto: Marko Production
8_rayn_1080 1080 h1.jpg
Foto: Marko Production

Každý návštevník výstavy AVK2025 môže hlasovať za Najlepší zvuk a Najlepšiu prezentáciu. Stačí vyplniť anketový lístok a môžete vyhrať audiofilské slúchadlá MEZE 109 PRO Primal – limitovaná edícia, ktorá posúva hranice vernej reprodukcie zvuku a prináša čisté emócie aj radosť z hudby, v hodnote 999€ alebo špičkovú Skyanalog P-1G MC prenosku na gramofon v hodnote 599€.

A ešte oveľa viacej. Viac ako 20 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech a Poľska sa teší na vás.

Zažite zvuk aj obraz v neskutočnej kvalite.
Zažite s nami emóciu a zimomriavky.
Hudba je náš život!

3. – 5. október 2025
Hotel NH Bratislava Gate One (pri Avione)

0_avk_fb_1080x1080_25.jpg
Foto: Marko Production

Otváracie hodiny výstavy:

Piatok 17:00 – 21:00
Sobota 10:00 – 19:00
Nedeľa 10:00 – 16:00

https://www.audiovideokino.sk
Vstupenky online: https://tootoot.fm/sk/events/67a7893de771e15de2049e16

Informačný servis

Okruhy tém: Audio Video Kino PR Výstava
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk