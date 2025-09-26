Výstava Audio Video Kino 2025 – slovenské premiéry aj absolútna high-end špička!

DreamAudio, hlavný partner výstavy, pripraví tri posluchové miestnosti – s Wadax Reference Atlantis DAC & Server, premiérou Kroma Atelier Callas s monoblokmi Pilium Kratos a legendárnymi značkami Jadis a Air Tight.
Enigma High Fidelity Audio predstaví víťaza EISA 2025/2026 – Focal Diva Utopia, aktívny 3-pásmový reproduktor s technológiami Focal & Naim.
Bis Audio prinesie tri sály: prvýkrát domáce kino s priestorovým zvukom Trinnov, stereo zostavy s Bowers & Wilkins 801 D4 Abbey Road Edition a Sonus faber Amati Supreme, a tiež multiroom riešenia s Devialet Phantom Ultimate.
Melody HiFi & Video ukáže slovenské premiéry Canor Virtus A3 a Perlisten A4t, novinky značky TEAC a kompletnú zostavu v cene okolo 20 000 €, ktorá dokazuje, že kvalitný zvuk nemusí stáť státisíce.
BaSys.sk pripraví dve miestnosti – v Audio Room s AHA Sound, Driade Flow, SPL Audio a Unitra a v Cinema Room slovenskú premiéru HighEnd soundbaru CANVAS Solo s technológiou BACCH 3D stereo v kombinácii s televízormi Loewe.
A nezabudnite navštíviť aj unikátnu slúchadlovú miestnosť Hifislúchadlá by Techhouse, kde budete mať možnosť porovnať takmer 40 špičkových modelov slúchadiel od značiek ako Sennheiser, Meze, Focal, Hifiman, Audeze, Dan Clark, Abyss, Ultrasone a ďalších – vrátane slovenských noviniek od Hoxt Audio a Raynaudio. 🎧
Každý návštevník výstavy AVK2025 môže hlasovať za Najlepší zvuk a Najlepšiu prezentáciu. Stačí vyplniť anketový lístok a môžete vyhrať audiofilské slúchadlá MEZE 109 PRO Primal – limitovaná edícia, ktorá posúva hranice vernej reprodukcie zvuku a prináša čisté emócie aj radosť z hudby, v hodnote 999€ alebo špičkovú Skyanalog P-1G MC prenosku na gramofon v hodnote 599€.
A ešte oveľa viacej. Viac ako 20 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech a Poľska sa teší na vás.
Zažite zvuk aj obraz v neskutočnej kvalite.
Zažite s nami emóciu a zimomriavky.
Hudba je náš život!
3. – 5. október 2025
Hotel NH Bratislava Gate One (pri Avione)
Otváracie hodiny výstavy:
Piatok 17:00 – 21:00
Sobota 10:00 – 19:00
Nedeľa 10:00 – 16:00
https://www.audiovideokino.sk
Vstupenky online: https://tootoot.fm/sk/events/67a7893de771e15de2049e16
