Vysoká inflácia mení investičné návyky. Slováci viac investujú do akcií a dlhopisov

Väčšina čitateľov ekonomických médií na Slovensku investuje do akcií a dlhopisov

Varovaním je, že každý piaty Slovák má záujem o investície do rizikových kryptomien

Slováci tradične uprednostňujú nehnuteľnosti: investovať do nich chce až tretina

Najvyššia inflácia za posledných 22 rokov, ktorá stále trápi Slovensko na úrovni 15 %, mení nielen spotrebiteľské správanie, ale podľa zistení maklérskej spoločnosti Zetano ovplyvňuje aj spôsob, akým ľudia uvažujú o investovaní.

V marcovej ankete zameranej na čitateľov ekonomických médií analytici Zetano zistili, že napriek prevažujúcemu konzervatívnemu postoju k investovaniu reprezentovanom nehnuteľnosťami ľudí pri investovaní v roku 2023 najviac lákajú akcie a dlhopisy. Pritom akcie sú pomerne rizikovým aktívom, ktorého cena môže v priebehu času výrazne kolísať. Zároveň však majú najlepšiu perspektívu prinášať dlhodobo zhodnotenie nad úrovňou inflácie.

Takisto dlhopisy – s výnimkou tých štátnych, ku ktorým sa však drobný investor napriamo nedostane – nesú so sebou vysoké riziko v prípade straty likvidity spoločnosti. V Čechách a na Slovensku je známych viacero prípadov na čele Arca Capital, kedy nedošlo nielen k vyplateniu výnosu, ale investori sa nedostali ani k svojmu pôvodnému vkladu.

V investíciách vedú akcie a dlhopisy

Na otázku „Do čoho investujete, resp. do čoho zvažuje vložiť svoje financie v roku 2023“ odpovedalo najväčšie percento respondentov (67,5 %) akcie a dlhopisy. Cenné papiere sa tak stali jasným lídrom investičnej hitparády. Podľa analytikov Zetano je to najmä preto, že pri vysokej inflácii si ľudia oveľa viac uvedomujú, že peniaze na bankových účtoch rýchlo strácajú hodnotu. Hľadajú preto alternatívy na relatívne jednoduché a flexibilné umiestnenie peňazí bez ohľadu na výšku sumy, ktorú chcú umiestniť.

Na druhom mieste za akciami a dlhopismi sa umiestnili nehnuteľnosti. Do domov a bytov plánuje svoje peniaze aj v tomto roku uložiť svoje peniaze celkovo 32,5 % opýtaných. Možno to pripísať relatívne vysokej hodnote nehnuteľností v pomere k výške nájomného.

Slováci sa obzerajú po kryptomenách

Negatívnym prekvapením je podľa analytického tímu Zetano pomerne veľký záujem o kryptomeny. Až 22,5 % respondentov plánuje vložiť svoje úspory do kryptomien v tomto roku. Kryptomeny sú pritom veľmi rizikovým investičným aktívom, ako ukázali posledné dva roky s dramatickými prepadmi kľúčových mien o viac ako 50 percent a krachom viacerých kryptomien a búrz.

Celkovo 20 % ľudí, ktorí hlasovali v ankete, zvolilo možnosť sporiť si na bankovom alebo sporiacom účte. Takýto typ sporenia je jedným z najbezpečnejších, zároveň však neponúka vysoké zhodnotenie, keďže úroky pre klientov sú minimálne.

A presne štvrtina ľudí sa rozhodla pre dôchodkové fondy. Zhodnotenie týchto financií opäť od profilu dôchodkového fondu, ktorý môže vykazovať v závislosti od profilu nízke, ale aj vysoké riziko straty. Veľké množstvo ľudí preferuje tento typ sporenia hlavne z dlhodobého hľadiska, pretože sa chcú zabezpečiť na dôchodok.

Každý trinásty obyvateľ Slovenska neinvestuje vôbec

Najmenšia časť respondentov – celkom 7,5 % – si vybrala možnosť, že neplánuje investovať vôbec. Rovnaké percento respondentov zvolilo možnosť investovať do stavebného sporenia alebo do iných nástrojov. Tento typ sporenia je výhodný hlavne v prípade, že ľudia plánujú investovať do vlastného bývania. Niekedy môže sporiteľ využiť práve určitý typ bonusu, ktorý je však často obmedzený vekovou hranicou.

Akciové trhy sa skôr či neskôr „pozbierajú“

Väčšina akciových titulov za posledný rok výrazne klesla. Tento vývoj môže vyvolávať dojem, že ide o najmenej perspektívnu oblasť, keďže hodnota investícií v akciách za posledný viac ako rok jasne klesla. Opak je však pravdou. Za posledných 100 rokov boli finančné trhy štatistiky v poklese len 14 rokov, zvyšných 86 rokov viac alebo menej rástli a po každej kríze vždy prekonali predchádzajúce trhové maximá. Priemerné zhodnotenie amerických akcií za posledných 100 rokov dosahuje 9 percent, a to vrátane veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch, oboch svetových vojen či „čiernych labutí“, ako bola dot-com bublina v roku 2000, finančná kríza v roku 2008 či pandémia.

Je viac ako isté, že finančné trhy sa skôr či neskôr vrátia k rastu. A práve to je príležitosť pre drobných investorov, ktorí môžu vďaka nákupu lacnejších akcií získať viac. Je dobrou správou, že väčšina hlasujúcich v tejto ankete vníma túto príležitosť a vidí v akciách v tomto roku zaujímavý investičný nástroj.

