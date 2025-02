Vyšetrovateľ podal prokurátorovi návrh na obžalobu 45-ročného vodiča v prípade tragickej dopravnej nehody spred dvoch rokov

Vyšetrovateľ košickej kriminálky podal prokurátorovi návrh na obžalobu 45-ročného vodiča v prípade tragickej dopravnej nehody spred dvoch rokov. Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala 10. februára 2023 na Gorkého ulici v Košiciach, zahynuli traja ľudia.

Podanie obžaloby

Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, vyšetrovateľ predložil na Okresnú prokuratúru Košice I spis aj s návrhom na podanie obžaloby. Vodiča z Košíc navrhuje obžalovať z prečinu všeobecného ohrozenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Obvinený muž 10. februára v roku 2023 v dopoludňajších hodinách smeroval na vozidle značky BMW X5 po Gorkého ulici, a to od Národnej banky Slovenska k Štefánikovej ulici. Prešiel do protismeru a ľavou prednou časťou svojho auta narazil do ľavej prednej časti auta Škoda Fabia, ktoré jazdilo v protismernom jazdnom pruhu.

Priebeh nehody

Po zrážke jeho vozidlo nekontrolovateľne rotovalo smerom k Štefánikovej ulici. V tom čase po prechode pre chodcov od Hutníckej smerom k Hviezdoslavovej ulici kráčali minimálne traja chodci.

„Zadnou časťou motorového vozidla zn. BMW X5 došlo k zachyteniu a narazeniu do troch chodkýň, ktoré náraz odhodil na vozovku a trávnatý povrch, a pritom vozidlo zn. BMW X5 narazilo do ľavej prednej časti motorového vozidla zn. Peugeot, ktoré v tom čase v ľavom jazdnom pruhu, v smere od ulice Štefánikovej k Národnej banke Slovenska, viedla vodička z okresu Košice – okolie, ktorá s ním zastavila pred priechodom pre chodcov a následne odtrhnuté ľavé predné koleso z motorového vozidla zn. BMW X5 narazilo do zaparkovaného motorového vozidla zn. Toyota Proace, ktoré bolo zastavené na okraji vozovky na Gorkého ulici z dôvodu realizácie inej škodovej udalosti, pričom uvedené koleso ohrozilo pri vozidle stojaceho muža z Košíc,“ opisuje Mésarová priebeh nehody.

Ohrozené osoby

Jedna chodkyňa sa pri nehode ľahko zranila, no ďalšie dve chodkyne a vodič Škody Fabie prišli o život. Ako ďalej uviedla krajská policajná hovorkyňa, konanie obvineného vodiča ohrozilo prinajmenšom sedem osôb, ktoré sa v danom čase nachádzali blízko miesta udalosti.

„V danej veci, okrem výsluchov očitých svedkov a iných procesných úkonov, bolo vykonané rozsiahle znalecké dokazovanie od rôznych znalcov z odboru elektrotechniky, cestnej dopravy, informatiky, súdneho lekárstva a neurológie,“ doplnila Mésarová s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému vodičovi až desať rokov za mrežami.