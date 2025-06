Vyšehradský fond oslávil 25 rokov podpory, spolupráce a solidarity v strednej Európe

Bratislava, 11. júna 2025 – Pri príležitosti 25. výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu sa včera v Bratislave konal slávnostný galavečer, na ktorom sa zúčastnili prezident Slovenskej republiky a najvyšší predstavitelia ministerstiev zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky, veľvyslanci, diplomati, zástupcovia občianskej spoločnosti a pozvaní hostia.

Medzi čestnými hosťami večera boli prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár, minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský, minister zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péter Szijjártó, ako aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky Władysław Teofil Bartoszewski.

V príhovoroch počas slávnosti zaznelo ocenenie dlhoročnej práce Vyšehradského fondu, ktorý už štvrťstoročie podporuje cezhraničnú spoluprácu v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu a občianskej angažovanosti. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyzdvihol význam Fondu ako jedinečného nástroja, ktorý „spája ľudí naprieč hranicami a prispieva k budovaniu dôvery a porozumenia medzi národmi strednej Európy.“

Zdroj foto: vyšehradský fond

Minister Juraj Blanár pripomenul historický kontext vzniku Fondu: „Keď sa zakladal Medzinárodný vyšehradský fond, išlo o viac než o plnenie oficiálnych dohôd. Zakladatelia cítili potrebu posilniť ľudské, kultúrne a komunitné väzby – nie iba medzi vládami, ale medzi samotnými občanmi. Práve to bol kľúč k prekonávaniu dávnych nezhôd a k vytváraniu dôvery.“ Vyzdvihol aj prístup Vyšehradského fondu, ktorý vychádza z iniciatívy občianskych aktérov a umožňuje neziskovým organizáciám, univerzitám, samosprávam a kultúrnym inštitúciám realizovať projekty s reálnym dopadom na rozvoj regiónu.´

Minister Jan Lipavský vo svojom vystúpení ocenil jedinečnú úlohu Fondu v regióne: „Medzinárodný vyšehradský fond by mal aj naďalej slúžiť ako sprostredkovateľ, facilitátor aj poradca pri formovaní projektových ideí. Je dôležité, aby sme sa ako región naďalej sústredili na identifikovanie spoločných záujmov, ktoré presvedčia našich občanov o tom, že nás spája viac, než si často uvedomujeme. Aktivity Fondu by mali obohacovať každodenný život našich ľudí, budovať ich hrdosť na región, a zároveň posilniť ich sebavedomie doma aj v medzinárodnom priestore.“

Minister Péter Szijjártó vo svojom príhovore poukázal na strategickú úlohu strednej Európy v budúcnosti:

„Aby sme ako región boli v budúcnosti silnejší, musíme naplno využiť svoj geografický potenciál. Vyšehradský fond môže aktívne prispievať k prepojenosti podporou projektov či už v oblasti hospodárstva, vedy alebo inovácií. Stredná Európa sa môže stať prirodzeným styčným bodom medzi Východom a Západom.“

Zdroj foto: Vyšehradský fond

Štátny tajomník Władysław Teofil Bartoszewski reagoval na súčasnú politickú situáciu, potrebu spolupráce v regióne a zároveň vyzdvihol význam Vyšehradského fondu ako stabilného prvku regionálnej spolupráce:

„Medzinárodný vyšehradský fond je živý dôkaz toho, že spolupráca je možná aj v zložitých časoch. Jeho hodnota spočíva v schopnosti pretaviť spoločné historické skúsenosti – od transformácie komunizmu k demokracii, cez integráciu do EÚ, až po kultúrnu blízkosť – do konkrétnych projektov. A to aj pri rešpektovaní národných odlišností.“

Súčasťou večera bolo aj slávnostné vyhlásenie víťaza Projekt roka 2024, ktorý bol tento rok venovaný pamiatke bývalého výkonného riaditeľa Vyšehradského fondu Petra Vágnera. Víťazný projekt bol vybraný verejným hlasovaním zo štyroch nominovaných grantových projektov – po jednom z každej krajiny V4. Najviac hlasov získal projekt Debrecínskej univerzity a partnerských univerzít Obnova vody na Ukrajine, ktorý odráža pokračujúcu solidaritu vyšehradských krajín s Ukrajinou.