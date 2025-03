Výrok Petra Švancaru na adresu Ukrajincov má dohru. V talkshow, ktorej je pravidelným hosťom, mu vystavili stopku

Vody futbalového i mediálneho prostredia v Česku už niekoľko dní víri kauza bývalého útočníka bratislavského Interu Petra Švancaru. Štyridsaťsedemročný rodák z Brna stále futbal aktívne hrá, i keď už len na amatérskej úrovni v 8. lige za Říčany. Práve vo víkendovom súboji svojho tímu proti Cézave „B“ sa nevhodným spôsobom rozohnil.

„Ťahajte späť na Ukrajinu, vy ču*áci,“ uviedol rozhodca duelu do zápisu o stretnutí. Tieto slová mal kričať Švancara pri odchode hráčov do šatne po skončení prvého polčasu. Hostia mali v základnej zostave dvoch Ukrajincov a ďalšieho na lavičke náhradníkov.

Tvrdí, že nemá nič proti Ukrajincom

Bývalý útočník Zrojovky Brno, Viktorie Žižkov či Slavie Praha sa v utorok prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook za svoj výrok ospravedlnil a pridal aj svoj pohľad na vec. „Realita je taká, že som sa nechal vyprovokovať. Nie je dôležité prečo. Idem si ale zahrať futbal po dvoch mesiacoch a prebiehali tam nadávky zo všetkých možných strán. Mal by som byť v pokoji a nad vecou, viem to. Chcem sa teda ospravedlniť, je to blbá situácia. Verte, že mám futbal rád. Nemám nič proti Ukrajine či Ukrajincom,“ vysvetlil Švancara.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V najbližšej epizóde talkshow Tiki Taka sa nepredstaví

Petr si po skončení kariéry profesionálneho futbalistu postupne vypracoval imidž zabávača, ktorý chodí pravidelne do rôznych televíznych či internetových relácií, nie len tých futbalových. Medzi divákmi má veľké množstvo fanúšikov. Tí kvitujú predovšetkým jeho svojský humor založený na úprimnosti a prostorekosti.

Jeho meno je dlhodobo spojené s futbalovou talkshow športovej televíznej stanice Oneplay Sport s názvom Tiki Taka. Podľa najnovších informácii denníka Sport.cz sa Švancara v nasledujúcej epizóde neobjaví, a to aj napriek tomu, že je jej pevnou súčasťou a jednou z tvári celého programu.

„V pondelkovej časti Petr Švancara nebude. Má to ale viac dôvodov,“ uviedol pre Sport.cz tlačový hovorca Oneplay Sportu David Solnár. „Zatiaľ sme neriešili, čo bude ďalej,“ dodal.