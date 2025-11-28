Vynovený Central máte na dosah. Lákajú nové prevádzky aj moderné priestory

Obchodné centrum Central prešlo v uplynulých mesiacoch modernizáciou, ktorá priniesla nové prevádzky a príjemnejšie aj funkčnejšie prostredie na nákupy. Návštevníci sa dnes môžu tešiť na zrekonštruované priestory, novú pasáž a nové eskalátory. Vďaka strategickej polohe pri Trnavskom mýte zostáva Central jedným z najdostupnejších nákupných miest pre obyvateľov celej Bratislavy.
Rekonštrukcia sa dotkla viacerých častí centra a výsledkom je komfortnejšie prostredie pre všetkých návštevníkov.
Nové prevádzky, ktoré pribudli alebo čoskoro pribudnú
Central v poslednom roku výrazne posilnil svoju ponuku a priniesol viacero známych značiek a konceptov. Medzi novinky, ktoré už otvorili svoje priestory, patria H&M, Sinsay, TEDi, Happy Price, Milash, Operativa, Kodano a Spusta. Spolu rozširujú výber dostupnej módy, doplnkov a praktického sortimentu pre každodenné potreby. Ponuka Centralu tak spolu so značkami, ktoré otvoria najbližší mesiac, vzrástla o viac než 8000 m2 a vytvorila výber, z ktorého si každý nájde to svoje.
V najbližších týždňoch pribudnú do centra aj ďalšie nové prevádzky:
OVS – talianska móda
Nová predajňa talianskej značky OVS je na Slovensku úplnou novinkou. Otvorila 12. 11. 2025 a ponúka modernú, pohodlnú a cenovo dostupnú módu pre deti aj dospelých.
eObuv – otvorenie 28. 11. 2025
Známy predajca obuvi, kabeliek a doplnkov otvorí svoju kamennú predajňu, ktorá bude len druhou na Slovensku. Zákazníci tu nájdu široký sortiment produktov známych z online ponuky, tentoraz aj s možnosťou osobného vyskúšania.
Worldbox – otvorenie 29. 11. 2025
Predajňa Worldbox prinesie výber ikonických streetwearových značiek, limitované kolekcie a trendové produkty.
Action – otvorenie 11. 12. 2025
Populárny reťazec Action otvorí svoju prevádzku aj v Central. Obchod je známy širokou ponukou produktov pre domácnosť, hobby aj voľný čas za dostupné ceny.
LIME Studio & Coffee – otvorenie Q1 2026
O nový strih či starostlivosť o bradu sa návštevníkom postarajú v LS Barber, ktorý v centre funguje už dnes.
Vynovené prevádzky
Aktuálne trendy a potreby zákazníkov sa premietli aj do modernizácie viacerých existujúcich prevádzok. Modernizáciou prešli predajne Orange, CCC, EXIsport, Deichmann, Bijou Brigitte, Tchibo, Starbucks a Kukkonia. Cieľom je zvýšiť celkový štandard služieb. Ako uvádza Stanislav Polak, Shopping Center Manager nákupného centra Central, ide o prirodzený krok smerom k zlepšeniu zákazníckeho komfortu.
Gastro ešte lepšie než predtým
Modernizácia zasiahne aj spoločné priestory a pripravujú sa zmeny, ktoré zlepšia zážitok v gastro zóne. Či už si návštevníci vyberú rýchle občerstvenie, obed, kávu s priateľmi alebo večeru po práci, Central ponúka širokú paletu chutí aj príjemné sedenie pre každého.
Výborná poloha a dostupnosť
Central si dlhodobo udržiava povesť nákupného centra s jednou z najlepších dostupností v meste. Nachádza sa v širšom centre Bratislavy, priamo na križovatke dopravných trás pri Trnavskom mýte. Zákazníci sa sem pohodlne dostanú autom aj mestskou hromadnou dopravou, a to električkami aj autobusmi. Pre motoristov je pripravené parkovanie na dvoch podzemných podlažiach s kapacitou 820 miest.
Príďte sa pozrieť, čo je nové
Vynovený Central spája moderný dizajn, výbornú dostupnosť a pestrú ponuku obchodov a služieb. Nové prevádzky, modernizované priestory a možnosti stravovania robia z Centralu miesto, ktoré je blízko nielen polohou, ale aj ponukou pre všetky vekové kategórie.
Pre návštevníkov je pripravená sviatočná QR súťaž. Zapojenie je možné od 18.11.2025 do 16.12.2025 a súťaží sa o 10 poukážok v hodnote 100 eur na nákupy v obchodoch Centralu.
Aktuálne informácie o novinkách a otvoreniach sú dostupné na oficiálnej stránke centra.
