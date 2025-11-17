Výhodné Black Friday ponuky značky Dreame – roboty, tyčové vysávače aj multifunkčné fény

Značka Dreame spustila tohtoročnú Black Friday kampaň a prináša výrazné zľavy na svoje najpredávanejšie produkty.
Značka Dreame svoj tohtoročný Black Friday výpredaj už spustila. Foto: Dreame
Využite už teraz výhodné ceny robotických vysávačov, výkonných tyčových vysávačov a multifunkčných fénov, ktoré patria medzi technologicky najpokročilejšie vo svojej kategórii.

Robotické vysávače s pokročilou automatizáciou

Robotické vysávače Dreame sú známe efektívnym spojením silného sacieho výkonu, inteligentnej navigácie a vysokej úrovne automatizácie. Prémiové modely dokážu vysávať aj mopovať v jednom kroku a vďaka svojim dokovacím staniciam zvládnu údržbu takmer úplne samostatne. Sú navrhnuté tak, aby uľahčili pravidelné upratovanie a zabezpečili dôslednú starostlivosť o domácnosť.

Náš tip: S Dreame L40s Pro Ultra ušetrite až 162 €

Výkonný robotický vysávač, ktorý zvládne dôkladné čistenie bez vášho zásahu. Disponuje vysokým sacím výkonom a inteligentnou 3D navigáciou, vďaka ktorej si poradí aj s náročnejšími miestami. Duálne rotačné mopy a automatická PowerDock stanica, ktorá sama vyprázdni prachový zásobník, zaručujú pohodlné a efektívne čistenie. Ideálny pre tých, ktorí chcú mať doma poriadok bez námahy.

Získajte špičkový robotický vysávač L40s Pro Ultra teraz za bezkonkurenčnú cenu. Foto: Dreame

Tyčové vysávače pre rýchlejšiu údržbu domácnosti

Zľavy sa týkajú aj populárnych tyčových vysávačov Dreame, ktoré kombinujú vysoký výkon, nízku hmotnosť a flexibilnú konštrukciu. Tieto modely sú vhodné na každodenné upratovanie rôznych typov povrchov a ponúkajú dlhú výdrž batérie, jednoduchú manipuláciu a široké príslušenstvo pre detailné čistenie. Medi najpopulárnejšie modely patria tie, ktoré jedným ťahom zvládnu suché aj mokré nečistoty a samé sa po upratovaní hygienicky vyčistia aj vysušia.

Náš tip: Dreame H15 Pro je momentálne dostupný so zľavou až 110 €

Multifunkčný bezdrôtový tyčový vysávač typu „wet & dry“, ktorý kombinuje vysávanie a mopovanie v jednom. Silný sací výkon a samočistiaca valčeková kefa s technológiou TangleCut™ 2.0 zabraňuje zamotaniu vlasov. Vďaka možnosti sklopenia až na 180° sa ľahko dostane pod nízky nábytok. Skvelá voľba pre tých, ktorí chcú flexibilný a výkonný vysávač do celého domu.

H15 Pro je ľahký na ovládanie a rýchlo odstraňuje z podláh všetky nečistoty. Foto: Dreame

Multifunkčné fény pre efektívnu starostlivosť o vlasy

Multifunkčné fény Dreame sú navrhnuté tak, aby poskytovali rýchle sušenie a styling s minimálnym tepelným zaťažením vlasov. Vďaka moderným technológiám znižujú krepovatenie a pomáhajú udržať vlasy hladké a zdravé.

Náš tip: Dreame Dazzle lacnejší o 50 €

Prémiový multifunkčný fén 5 v 1, vybavený nástavcami na sušenie, vyhladenie vlasov, redukciu krepovatosti, tvorbu kučier a dodanie objemu. Inteligentná regulácia teploty a prúdu vzduchu chráni štruktúru vlasov a zaručuje rýchle a efektívne sušenie. Elegantný dizajn a moderné technológie robia z Dazzle ideálneho spoločníka pre zdravé a štýlové vlasy každý deň.

Multifunkčný fén Dazzle, s ktorým si pripravíte účes presne podľa svojich predstáv. Foto: Dreame

Black Friday kampaň už prebieha

Black Friday ponuky značky Dreame sú dostupné už teraz, pričom najvýraznejšie zľavy sa týkajú modelov, ktoré patria k najžiadanejším na trhu. Kampaň je časovo obmedzená a pri vybraných produktoch sa očakáva rýchle vypredanie zásob. Neváhajte a prezrite si celú ponuku na dreame.sk.

