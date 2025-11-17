Výhodné Black Friday ponuky značky Dreame – roboty, tyčové vysávače aj multifunkčné fény

Využite už teraz výhodné ceny robotických vysávačov, výkonných tyčových vysávačov a multifunkčných fénov, ktoré patria medzi technologicky najpokročilejšie vo svojej kategórii.
Robotické vysávače s pokročilou automatizáciou
Robotické vysávače Dreame sú známe efektívnym spojením silného sacieho výkonu, inteligentnej navigácie a vysokej úrovne automatizácie. Prémiové modely dokážu vysávať aj mopovať v jednom kroku a vďaka svojim dokovacím staniciam zvládnu údržbu takmer úplne samostatne. Sú navrhnuté tak, aby uľahčili pravidelné upratovanie a zabezpečili dôslednú starostlivosť o domácnosť.
Náš tip: S Dreame L40s Pro Ultra ušetrite až 162 €
Výkonný robotický vysávač, ktorý zvládne dôkladné čistenie bez vášho zásahu. Disponuje vysokým sacím výkonom a inteligentnou 3D navigáciou, vďaka ktorej si poradí aj s náročnejšími miestami. Duálne rotačné mopy a automatická PowerDock stanica, ktorá sama vyprázdni prachový zásobník, zaručujú pohodlné a efektívne čistenie. Ideálny pre tých, ktorí chcú mať doma poriadok bez námahy.
Tyčové vysávače pre rýchlejšiu údržbu domácnosti
Zľavy sa týkajú aj populárnych tyčových vysávačov Dreame, ktoré kombinujú vysoký výkon, nízku hmotnosť a flexibilnú konštrukciu. Tieto modely sú vhodné na každodenné upratovanie rôznych typov povrchov a ponúkajú dlhú výdrž batérie, jednoduchú manipuláciu a široké príslušenstvo pre detailné čistenie. Medi najpopulárnejšie modely patria tie, ktoré jedným ťahom zvládnu suché aj mokré nečistoty a samé sa po upratovaní hygienicky vyčistia aj vysušia.
Náš tip: Dreame H15 Pro je momentálne dostupný so zľavou až 110 €
Multifunkčný bezdrôtový tyčový vysávač typu „wet & dry“, ktorý kombinuje vysávanie a mopovanie v jednom. Silný sací výkon a samočistiaca valčeková kefa s technológiou TangleCut™ 2.0 zabraňuje zamotaniu vlasov. Vďaka možnosti sklopenia až na 180° sa ľahko dostane pod nízky nábytok. Skvelá voľba pre tých, ktorí chcú flexibilný a výkonný vysávač do celého domu.
Multifunkčné fény pre efektívnu starostlivosť o vlasy
Multifunkčné fény Dreame sú navrhnuté tak, aby poskytovali rýchle sušenie a styling s minimálnym tepelným zaťažením vlasov. Vďaka moderným technológiám znižujú krepovatenie a pomáhajú udržať vlasy hladké a zdravé.
Náš tip: Dreame Dazzle lacnejší o 50 €
Prémiový multifunkčný fén 5 v 1, vybavený nástavcami na sušenie, vyhladenie vlasov, redukciu krepovatosti, tvorbu kučier a dodanie objemu. Inteligentná regulácia teploty a prúdu vzduchu chráni štruktúru vlasov a zaručuje rýchle a efektívne sušenie. Elegantný dizajn a moderné technológie robia z Dazzle ideálneho spoločníka pre zdravé a štýlové vlasy každý deň.
Black Friday kampaň už prebieha
Black Friday ponuky značky Dreame sú dostupné už teraz, pričom najvýraznejšie zľavy sa týkajú modelov, ktoré patria k najžiadanejším na trhu. Kampaň je časovo obmedzená a pri vybraných produktoch sa očakáva rýchle vypredanie zásob. Neváhajte a prezrite si celú ponuku na dreame.sk.
