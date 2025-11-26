Výdatný dážď pri Zvolene podmyl trate a zaplavil cestu, 13 okresov má výstrahu pred snežením - FOTO

- správu aktualizujeme
Výdatný dážď robí na Slovensku problémy a meteorológovia evidujú desiatky staníc, v ktorých boli za predchádzajúcich 24 hodín prekročené stupne povodňovej aktivity. Počasie dnes (v stredu) prinesie opäť aj sneženie a pre 13 okresov je vydaná aj výstraha prvého stupňa.
Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), zvlnené frontálne rozhranie spojené s prehlbujúcou sa tlakovou nížou spôsobilo výdatný dážď na celom Slovensku, pričom naviac zasiahol stred krajiny.
„Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok v podvečerných hodinách, silný dážď ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku a najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 až 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách,“ priblížili meteorológovia.
Toky začali stúpať v utorok
Vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková doplnila, že toky začali stúpať v utorok v obedňajších hodinách a už v poobede prekročili stupne povodňovej aktivity.
Najprv dážď, po Kataríne aj mrazy a Vianoce. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní - FOTO
„Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry – Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona – Slatina, v povodí Ipľa – Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej – Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu – Hnilec, v povodí Bodrogu – Olšava. Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ dodala.
Meteorológovia evidujú 38 staníc, v ktorých boli za predchádzajúcich 24 hodín prekročené stupne povodňovej aktivity. „Najnepriaznivejšia povodňová situácia sa prejavila v povodí Ipľa, Slanej, horného Hrona, Nitry, Bodvy, Hornádu a na prítokoch Bodrogu (Olšava),“ uviedla Lešková.
Podmyté trate pri Zvolene
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že o prerušení dopravy v úseku Zvolen os. stanica – Dobrá Niva, kde podmylo železničnú trať a vlaky museli byť nahradené autobusmi. Od jednej v noci bola z rovnakého dôvodu prerušená aj doprava v úseku Zvolen nákl. stanica – Výh. Slatinka. Vlaky boli nahradené autobusmi, a preto aj naberali meškani
Neprejazdná cesta zo Zvolen – Banská Bystrica
Banskobystrická polícia informovala o uzavretí cesty I/66. „Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po tejto ceste nedostanete,“ upozornila na sociálnej sieti Facebook.
Počasie na dnes (streda)
Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú meteorológovia v priebehu dňa a súčasné budú kulminovať hladiny na väčšine prítokov hlavných riek. Ako uvádza SHMÚ na svojom webe, v našej oblasti sa vlní studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Balkánu cez naše územie nad Poľsko. Po jej zadnej strane k nám od severozápadu prenikne chladný vzduch.
Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne mínus 1 až 4, na juhu a Zemplíne 4 až 9 a na horách vo výške 1500 bude spočiatku mínus 1, ale do večera už okolo mínus 6 stupňov Celzia.
Výstraha pred snežením platí pre 13 okresov
V stredu sa však očakáva aj sneženie, a to na západe aj v Žilinskom kraji, neskôr aj na Spiši, a vločky môžu padať aj v nižších polohách.
Kde a koľko nasneží?
Výstraha prvého stupňa pred snežením je vydaná do 15.00 a v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Bytča sa najmä v polohách nad cca. 500 m očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 centimetrov nového snehu. Desať až 15 centimetrov môže v polohách nad cca. 600 m napadnú v okresoch Poprad aj Liptovský Mikuláš. A v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca aj Žilina sa očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 až 20 centimetrov nového snehu.