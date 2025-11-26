Výdatný dážď pri Zvolene podmyl trate a zaplavil cestu, 13 okresov má výstrahu pred snežením - FOTO

Počasie na dnes (streda) a výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Situácia na rieke Slatina vo Zvolene.
Situácia na rieke Slatina vo Zvolene. Foto: www.facebook.com.
  • správu aktualizujeme

Výdatný dážď robí na Slovensku problémy a meteorológovia evidujú desiatky staníc, v ktorých boli za predchádzajúcich 24 hodín prekročené stupne povodňovej aktivity. Počasie dnes (v stredu) prinesie opäť aj sneženie a pre 13 okresov je vydaná aj výstraha prvého stupňa.

Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), zvlnené frontálne rozhranie spojené s prehlbujúcou sa tlakovou nížou spôsobilo výdatný dážď na celom Slovensku, pričom naviac zasiahol stred krajiny.

Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok v podvečerných hodinách, silný dážď ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku a najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 až 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách,“ priblížili meteorológovia.

Toky začali stúpať v utorok

Vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková doplnila, že toky začali stúpať v utorok v obedňajších hodinách a už v poobede prekročili stupne povodňovej aktivity.

Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry – Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona – Slatina, v povodí Ipľa – Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej – Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu – Hnilec, v povodí Bodrogu – Olšava. Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach, dodala.

Meteorológovia evidujú 38 staníc, v ktorých boli za predchádzajúcich 24 hodín prekročené stupne povodňovej aktivity. Najnepriaznivejšia povodňová situácia sa prejavila v povodí Ipľa, Slanej, horného Hrona, Nitry, Bodvy, Hornádu a na prítokoch Bodrogu (Olšava),“ uviedla Lešková.

Klastor pod znievom vrica.jpg
Foto: www.facebook.com.
Zoznam staníc, ktoré za posledných 24 hodín prekročili stupeň povodňovej aktivity.
Zoznam staníc, ktoré za posledných 24 hodín prekročili stupeň povodňovej aktivity. Foto: www.facebook.com.
Zelovce krtis.jpg
Foto: www.facebook.com.

Podmyté trate pri Zvolene

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že o prerušení dopravy v úseku Zvolen os. stanica – Dobrá Niva, kde podmylo železničnú trať a vlaky museli byť nahradené autobusmi. Od jednej v noci bola z rovnakého dôvodu prerušená aj doprava v úseku Zvolen nákl. stanica – Výh. Slatinka. Vlaky boli nahradené autobusmi, a preto aj naberali meškani

Neprejazdná cesta zo Zvolen – Banská Bystrica

Banskobystrická polícia informovala o uzavretí cesty I/66. Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po tejto ceste nedostanete,“ upozornila na sociálnej sieti Facebook.

Počasie na dnes (streda)

Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú meteorológovia v priebehu dňa a súčasné budú kulminovať hladiny na väčšine prítokov hlavných riek. Ako uvádza SHMÚ na svojom webe, v našej oblasti sa vlní studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Balkánu cez naše územie nad Poľsko. Po jej zadnej strane k nám od severozápadu prenikne chladný vzduch.

Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne mínus 1 až 4, na juhu a Zemplíne 4 až 9 a na horách vo výške 1500 bude spočiatku mínus 1, ale do večera už okolo mínus 6 stupňov Celzia.

— Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha pred snežením platí pre 13 okresov

V stredu sa však očakáva aj sneženie, a to na západe aj v Žilinskom kraji, neskôr aj na Spiši, a vločky môžu padať aj v nižších polohách.

Kde a koľko nasneží?

Výstraha prvého stupňa pred snežením je vydaná do 15.00 a v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Bytča sa najmä v polohách nad cca. 500 m očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 centimetrov nového snehu. Desať až 15 centimetrov môže v polohách nad cca. 600 m napadnú v okresoch Poprad aj Liptovský Mikuláš. A v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca aj Žilina sa očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne 10 až 20 centimetrov nového snehu.

Výstraha prvého stupňa pred snežením je v stredu do 15.00 vydaná pre 13 okresov Slovenska.
Výstraha prvého stupňa pred snežením je v stredu do 15.00 vydaná pre 13 okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk.
