Vydarená rozlúčka Vivianiho. Niekdajší súper Sagana zamával so zlatou medailou na krku - VIDEO

Taliansky cyklista Elia Viviani triumfálnym spôsobom zakončil svoju bohatú kariéru. Na svetovom šampionáte v dráhovej cyklistike v čilskom Santiagu vyhral eliminačné preteky.
Vo finále zdolal Novozélanďana Campbella Stewarta a pripísal si tretí titul majstra sveta na dráhe. Celkovo má z tohto odvetvia cyklistiky z MS v zbierke 9 medailí, po tri z každého kovu.
Úspešná kariéra
Niekdajší skvelý šprintér a súper Slováka Petra Sagana v rýchlych koncovkách etáp v cestnej cyklistike pred dvoma týždňami oznámil, že majstrovstvá sveta v Čile budú jeho rozlúčkové s kariérou. Aktuálne má 36 rokov.
Z dráhovej cyklistiky má aj tri olympijské medaily vrátane zlatej v omniu z Ria de Janeiro 2016. Na ceste sa jeho počet víťazstiev zastavil na úctyhodnom čísle 90.
Vyhral aj na Slovensku
Sú medzi nimi etapové triumfy na všetkých troch podujatiach Grand Tour, cenný dres pre najlepšieho šprintéra na Giro d´Italia 2018 a tiež víťazná etapová koncovka na pretekoch Okolo Slovenska spred šiestich rokov. Vtedy ako člen tímu Deceuninck – Quick Step ovládol šprintérsku etapu z Hlohovca do Senice. Viviani je tiež majster Európy z roku 2019 z holandského Alkmaaru.
„Vrchol kariéry v cestnej cyklistike zažil Viviani v drese tímu Quick-Step v roku 2018, keď vyhral štyri etapy na Giro d´Italia a k tomu si pribalil aj dres pre najlepšieho šprintéra pretekov,“ napísala agentúra AFP.