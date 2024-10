Vychutnajte si sladké potešenia a exkluzívne ponuky v hoteloch Amadria Park počas Čokoládového festivalu v chorvátskej Opatiji

Chorvátske prímorské mesto Opatija sa opäť stane hostiteľom 18. ročníka slávneho Čokoládového festivalu v dňoch 8. až 10. novembra 2024, no tento rok to nebude len festival, ktorý prinesie nezabudnuteľný zážitok. Hotely Amadria Park vystupujú tento rok do popredia s výnimočnými ponukami, ktoré idú nad rámec čokoládových ochutnávok, a pozývajú hostí zo Slovenska—ktoré je vzdialené len na skok, či už geograficky alebo kultúrne—na nezabudnuteľné zážitky a exkluzívne balíčky, ktoré predstavujú to najlepšie z priateľskej a pohostinnej atmosféry Opatije.

Prémiové rodinné hotely Amadria Park s bohatou históriou pripravili pre návštevníkov festivalu špeciálne zážitky, od luxusných kúpeľných procedúr až po gurmánske stolovanie s čokoládovou tematikou.

V Hoteli Milenij si môžu návštevníci dopriať relax a omladenie prostredníctvom jedinečnej čokoládovej masáže v známom hotelovom kúpeľnom centre, ktorá kombinuje zdravotné výhody čokolády s upokojujúcim relaxom. Hotel Milenij má tiež jednu z najkrajších terás v Opatiji, kde si hostia môžu vychutnať špeciálne čokoládové menu v reštaurácii s výhľadom na Jadranské more, ideálne miesto pre sladký únik od každodenného života.

Medzitým v Hoteli Continental môžu milovníci čokolády zostať priamo v centre diania – v Milenij Choco World, unikátnej čokoládovni, ktorá funguje už od 19. storočia. Hostia tu môžu na vlastné oči sledovať umenie výroby čokolády a zároveň sa zúčastniť exkluzívnych workshopov, kde si môžu vytvoriť vlastné čokoládové majstrovské diela. Tento najstarší čokoládový závod v Chorvátsku ponúka nielen komfortné ubytovanie, ale aj bohatú históriu a remeselnú kvalitu v každej čokoládovej pochúťke.

Jedným zo skrytých klenotov Opatije je Hotel Royal, ktorý si zaslúži špeciálnu zmienku.

S vlastnou súkromnou plážou a vynikajúcou reštauráciou Symphonie pozýva Hotel Royal hostí na jedinečný zážitok – podujatie „Cesta čokoládovými chuťami„. Spolu s živou hudbou od Trio Nardis je tento gastronomický zážitok nevyhnutnosťou pre účastníkov festivalu, ktorí chcú preniknúť do čokoládovej kuchyne. Kombinácia gurmánskych jedál a živých melódií vytvára nezabudnuteľný večer v intímnom prímorskom prostredí.

Aj keď bohatý program festivalu ponúka workshopy výroby čokolády, ochutnávky a dokonca aj ukážky výroby čokoládových sôch, skutočným vrcholom tohtoročnej oslavy je možnosť oddýchnuť si v prémiových hoteloch Amadria Park. Každý hotel ponúka nielen nádherný výhľad na Jadranské more, ale aj špeciálne pripravené zážitky, ktoré spájajú to najlepšie z relaxu a pôžitku.

Či už si doprajete čokoládovú masáž, objavujete históriu čokolády v Milenij Choco World, alebo si vychutnávate špeciálne menu v reštaurácii Symphonie, hotely Amadria Park ponúkajú dokonalú kombináciu prémiovosti, pohodlia a sladkého pokušenia.

Tento november – 8. až 11. – si nenechajte ujsť len Čokoládový festival, ponorte sa do toho najlepšieho, čo Opatija ponúka s exkluzívnymi ponukami hotelov Amadria Park, kde čokoláda nie je len pochúťkou, ale nezabudnuteľným zážitkom.

