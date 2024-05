Vychutnajte si Najkrajšie jednodňové túry

Slovensko je krajina, ktorá z turistického hľadiska ponúka takmer všetko. Na jednej strane nádherné hory, doliny, lesy či pralesy, na druhej strane kultúrno-historické objekty. Toto všetko sa dá najkrajšie objavovať pešou turistikou a ideálnym sprievodcom je novinka Najkrajšie jednodňové túry z vydavateľstva Dajama.

Kniha vás prevedie prírodnými scenériami a kultúrnymi pamiatkami na trasách, ktoré sa dajú stihnúť počas jedného dňa. Napríklad:

Naprieč Pezinskými Karpatmi

Vršatské bradlá

Terchovské hrebene a tiesňavy

Kubínska hoľa

Babia hora

Roháčsky okruh

Tichou a Kôprovou dolinou

Na Ďumbier

Studenými dolinami

Spišskými travertínmi

Po sopkách Cerovej vrchoviny

Okolo Kremnice

Južným svahom stratovulkánu Poľana

Trasy túr sú vytýčené tak, aby sa do nich vmestili najzaujímavejšie prírodné lokality, akými sú skalné mestá, travertínové útvary, pralesy ako aj hodnotné kultúrne a historické miesta zakomponované do prírodného prostredia.

Pochopiteľne, na žiadnom výlete nesmú chýbať výhľady či už z prirodzených vyhliadok alebo rozhľadní a autor Ján Lacika upozorňuje aj na turistickú infraštruktúru, ktorá nám môže pešiu turistiku spríjemniť a uľahčiť.

„Hoci sme sa pri tejto knihe zamerali na skúsených turistov, schopných a ochotných od rána do večera prejsť väčšie vzdialenosti, neznamená to, že by po knihe nemali siahnuť aj ostatní, vrátane tých, ktorých označujeme prívlastkom sviatoční turisti. V podstate každá z prezentovaných 38 peších túr ponúka možnosti zľahčenia, zjednodušenia či skrátenia základnej trasy na všeobecne prijateľnú mieru. Viaceré výlety sa dajú rozdeliť na menšie a absolvovať ich po častiach. To už necháme na čitateľov, ako s naším výberom naložia,“ popisuje autor Ján Lacika.

Autori sa zamerali na skúsených turistov schopných a ochotných od rána do večera prejsť väčšie vzdialenosti, zdolávať veľké prevýšenia a v niektorých prípadoch sa vedieť orientovať v neprehľadnom teréne či zvládať podmienky pohybu po skalnatom alebo exponovanom prostredí.

V podstate každá z 38 peších túr ponúka možnosti zjednodušenia či skrátenia základnej trasy na všeobecne prijateľnú mieru. Viaceré výlety sa dajú rozdeliť na menšie a absolvovať po častiach.

„Pochopiteľne, na žiadnom výlete nesmú chýbať výhľady – či už z prirodzených vyhliadok alebo rozhľadní – a upozorňujeme aj na turistickú infraštruktúru, ktorá nám môže našu pešiu turistiku spríjemniť a uľahčiť. Mali by sme byť radi, že na Slovensku máme nadmieru hustú a kvalitnú sieť turistických chodníkov, akú nám môžu mnohé krajiny závidieť. K tomu ešte treba pripočítať náučné chodníky, ktorých každým rokom pribúda,“ dodáva Ján Lacika.

Trilógia Turistické Slovensko

Knižná trilógia Turistické Slovensko je kombinácia diaľkových a jednodňových trás. Je to skutočná turistická prechádzka po Slovensku a ponúka veľa inšpirácie na jeho objavovanie.

Trilógia pozostáva z troch kníh – Najkrajšie jednodňové túry, Turistické magistrály, Cesta hrdinov SNP.

Predstavuje to najlepšie, čo v rámci turistiky môže Slovensko ponúknuť. Od najkrajších jednodňových túr a turistických magistrál, až po emocionálne trasy, akou je napríklad Cesta hrdinov SNP.

