Vybuchne trénerská prestupová bomba? AC Miláno chce najlepšieho trénera sveta

Počas medzisezónneho obdobia by vo futbalovom svete mohla vybuchnúť prestupová bomba. Netýka sa to však žiadneho hráča, ale trénera. Ako referuje web tribuna.com, pre zmenu pôsobiska by sa mohol rozhodnúť súčasný kouč anglického klubu Manchester City Pep Guardiola.

Talianske denníky Corriere della Sera a La Gazzetta dello Sport v stredu priniesli senzačnú správu, že 54-ročný Španiel by mohol pred sezónou 2025/2026 zasadnúť na lavičku slávnej talianskej značky AC Miláno. Funkcionári „rossoneri“ pritom iba nedávno pristúpili k výmene na trénerskom poste medzi dvomi Portugalčanmi, keď Paula Fonsecu vystriedal Sérgio Conceicao.

„Náhradník“ De Zerbi

Keďže ani trénerská rošáda nepriniesla očakávaný impulz v hre a výsledkoch milánskeho tímu, funkcionári zo San Sira už zvažujú angažovanie ďalšieho trénera. Spomenutý Guardiola sa v tejto sezóne 2024/2025 s tímom ManCity trápi a v anglickom klube má kontrakt ešte na ďalšie tri roky, čo by mohlo skomplikovať jeho možné sťahovanie do Talianska.

V prípade, že by sa Milánčanom nepodarilo angažovať kouča, mnohými považovaného za najlepšieho lodivoda sveta, realistickejším variantom na zozname je Roberto De Zerbi. Štyridsaťpäťročný rodák z Brescie momentálne vedie francúzsky Olympique Marseille a má skúsenosti z anglického Brightonu, ukrajinského Šachtaru Doneck či talianskeho Sassuola.