Výbuch v utečeneckom tábore v Pásme Gazy si vyžiadal mnoho obetí (video)

Masívny výbuch v utečeneckom tábore Džabálijá na severe Pásma Gazy si vyžiadal mnoho obetí. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na tamojšie úrady. Tie z výbuchu vinia izraelskú armádu, ktorá na otázky CNN o výbuchu bezprostredne neodpovedala.

Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy tvrdí, že pri „izraelskom bombardovaní, ktoré sa zameralo na obytnú štvrť v Džabáliji, bolo kompletne zničených 20 domov“.

⭕ LIVE: Dozens of Palestinians feared killed after an Israeli air strike on Jabalia refugee camp in Gaza ⤵️ https://t.co/sfdwakSzuF

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2023