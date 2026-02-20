Výbavička pre novorodenca: praktický základ, ktorý vám uľahčí začiatok

Či už ide o upokojenie bábätka, kŕmenie, alebo pokoj a podporu mamičky v jej pohodlí, správne vybrané produkty môžu výrazne pomôcť. Philips Avent, dlhodobo obľúbená a dôveryhodná značka slovenských rodičov, prináša odporúčania na základnú sadu pomocníkov, ktorí pomáhajú celej rodine sústrediť sa predovšetkým na to krásne, čo rodičovstvo prináša.
Cumlík: malý pomocník pre veľké upokojenie
Cumlík býva jednou z prvých vecí, ktoré novorodenci potrebujú. Cumlíky Philips Avent podporujú zdravý vývoj ďasien, umožňujú pokožke dýchať a bábätká ich dobre prijímajú vďaka ortodontickej silikónovej sacej časti. Sú vyrobené z viac než 80 % z udržateľnejších vegánskych materiálov a získali niekoľko ocenení za svoj kvalitný dizajn. Vybrané verzie sú dostupné aj v nočnom variante so svietiacim krúžkom.
Ultra Start
Extra malý a ľahký cumlík pre najmenšie bábätká od 0 – 2 mesiacov. Má textúrovanú saciu časť, ktorú prijíma väčšina detí, a vyrába sa v dennej aj nočnej verzii a v niekoľkých dizajnoch.
Ultra Air
Variant s veľkými vetracími otvormi, ideálny pre deti so sklonom k citlivej či zaparenej pokožke. Ľahký, pohodlný a dostupný v mnohých farebných prevedeniach.
Ultra Soft
Najmäkší cumlík Philips Avent s extra jemným, poddajným štítom, ktorý sa prispôsobí líčku dieťaťa a minimalizuje otlaky. Vhodný od narodenia do 18 mesiacov.
Odsávačka: podpora pri dojčení bez kompromisov
Pre mamičky, ktoré chcú mať voľnosť pohybu alebo z akýchkoľvek dôvodov potrebujú odsávať, je tu elektrická hands-free odsávačka Philips Avent. Ľahká, komfortná a navrhnutá tak, aby kopírovala prirodzený rytmus satia bábätka. Vďaka odsávaniu bez použitia rúk si mamička môže oddýchnuť, postarať sa o staršie dieťa alebo si dopriať chvíľku pre seba.
Fľaštičky: jednoduché kombinovanie dojčenia a kŕmenia
Ak plánujete kombinovať dojčenie a fľaštičku, siahnite po rade Natural Response. Dieťa pije vlastným tempom, sacia časť uvoľňuje mlieko len vtedy, keď aktívne saje a tok sa zastaví vždy, keď si bábätko potrebuje oddýchnuť. Prirodzené prisatie uľahčuje plynulý prechod medzi dojčením a fľašou. K dispozícii sú rôzne veľkosti aj štartovacie sady, takže si môžete vybrať presne to, čo vyhovuje vášmu životnému rytmu. Pri vybraných modeloch nájdete aj svietiace prevedenie, ktoré oceníte pri nočnom kŕmení.
Rad fľaštičiek Anti‑colic s ventilom AirFree je navrhnutý tak, aby vaše dieťa prehĺtalo menej vzduchu. Cumlík zostáva plný mlieka, aj keď je vo vodorovnej polohe, takže dieťa môže piť v prirodzenejšej vzpriamenej polohe. Znížením množstva vzduchu, ktoré dieťa prehltne, je možné obmedziť problémy, ako sú kolika, plynatosť a reflux.
Detská pestúnka: rozpozná, prečo bábätko plače a prinesie pokoj celej rodine Philips Avent Premium Connected je najpokročilejšia inteligentná video pestúnka značky, navrhnutá tak, aby rodičom poskytla istotu a pokoj v každom okamihu. Vďaka technológii SenseIQ sleduje spánkové fázy aj dychovú frekvenciu bábätka bez akýchkoľvek ďalších senzorov či zariadení. Rodičia môžu dieťa sledovať na 5″ HD rodičovskej jednotke alebo na diaľku cez aplikáciu Baby Monitor+, ktorá funguje s Wi-Fi aj bez nej, takže máte istotu spojenia doma aj na cestách. Pestúnka navyše dokáže rozpoznať príčinu plaču. Vedecky overený algoritmus pomôže určiť, či je dieťa hladné, unavené, cíti sa nepohodlne, alebo ho niečo bolí. Stabilné a bezpečné šifrované spojenie Secure Connect chráni všetok obraz aj dáta, zatiaľ čo Full HD kamera s nočným videním poskytuje jasný prehľad cez deň aj v noci. Premium Connected tak prináša špičkovú kombináciu istoty, technológie a intuitívnej starostlivosti.
Kľúčom je zdieľaná starostlivosť
Či už pripravujete výbavičku po prvýkrát, alebo už viete, ako to chodí, nezabudnite hlavne na seba. Philips Avent podporuje myšlienku zdieľanej starostlivosti Share the Care, ktorá pripomína, že mamička nemusí všetko zvládať sama. Zapojenie partnera či blízkych pomáha nielen mamičke, ale prospieva aj dieťaťu a má preukázateľný vplyv na zvýšenú kvalitu života celej rodiny.
Štart do rodičovstva môže byť jemný, udržateľný a plný podpory
Produkty Avent vznikajú s dôrazom na bezpečie, prirodzený vývoj dieťaťa a čo najvyšší komfort pre rodinu. Či už si vyberáte cumlík, fľaštičku alebo odsávačku, všetko je navrhnuté tak, aby sa mamičkám uľavilo a bábätkám ponúkla maximálna pohoda.
Výbavička pre bábätko sa nekončí len pri cumlíku, fľaštičke či odsávačke. Philips Avent ponúka aj celý rad ďalších praktických pomôcok, ktoré dokážu prvé týždne výrazne spríjemniť, ako sú prsné vložky, sterilizátory alebo ohrievače mlieka. Všetky vznikajú s rovnakým dôrazom na bezpečie, pohodlie a pokoj celej rodiny. Inšpiráciu a kompletnú ponuku nájdete na https://www.philips.sk/.
Tipy pre budúce mamičky:
- Myslite na seba – pohodlie mamičky je rovnako dôležité ako potreby bábätka.
- Menej je niekedy viac – vyberajte produkty, ktoré majú viac využití.
- Zapojte partnera už od začiatku – zdieľaná starostlivosť prináša viac pokoja celej rodine.
Philips Avent Premium Connected – sledujte pre svoj pokoj aj to, čo oči nevidia
Majte prehľad o stave spánku a dychovej frekvencii bábätka vďaka inteligentnej pestúnke Philips Avent Premium Connected využívajúcej technológiu SenseIQ. Technológia sledovania bábätka bez nutnosti ďalšieho príslušenstva analyzuje milióny pixelov za sekundu, aby zachytila aj tie najmenšie pohyby. Dáta sa menia na informácie o spánku a dýchaní a sú dostupné v aplikácii BabyMonitor+. Ak sa bábätko náhodou zobudí s plačom, pestúnka pomôže rozpoznať príčinu, aby ste mohli situáciu hneď vyriešiť. Viac pokoja pre vás, viac pohodlia pre vaše dieťatko.
Philips Avent Hands-free
Nová dvojitá elektrická odsávačka materského mlieka Philips Avent Hands-free napodobňuje prirodzený rytmus sania bábätka a vďaka jej výkonu, jemnosti a ľahkosti budete mať voľné ruky a viac času pre seba. Nadstavce na bradavky s jemnou silikónovou vložkou sadnú 99 % žien, takže sa nemusíte báť, že by vám odsávanie mlieka bolo nepríjemné. Ultraľahká zberná nádobka sa navyše pohodlne zmestí do podprsenky a takmer ani nespoznáte, že tam je. S až 85 sacími cyklami za minútu je Philips Avent 2× rýchlejší než väčšina iných odsávačiek a dokonale sa prispôsobí potrebám bábätka.
Viac informácií nájdete na webe philips.sk/avent.
Informačný servis