Zuckerberg vyzval Trumpa, aby chránil americké technologické firmy pred sankciami EÚ

Generálny riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg pokračuje v nakláňaní sa „doprava“ pred blížiacim sa nástupom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Miliardár, ktorého zmeny v politike spoločnosti vyvolali pobúrenie u občianskoprávnych skupín i organizácií presadzujúcich práva LGBTQ+ osôb, obhajoval nové smerovanie v podcaste amerického moderátora Joea Rogana.

Zuckerberg v podcaste zverejnenom v piatok tvrdil, že prepracovanie zásad moderovania obsahu spoločnosti Meta odrážajú návrat ku „koreňom“ spoločnosti v oblasti slobody prejavu.

Ako uvádza web advocate.com, rozhodnutie spoločnosti Meta povoliť predtým zakázanú rétoriku zameranú na LGBTQ+ osoby, ženy a imigrantov môže viesť k podnecovaniu krajne pravicových ideológií.

Zuckerberg však vraví, že predchádzajúce obmedzenia nenávistných prejavov zašli „príliš ďaleko“ a potlačili „mainstreamový diskurz“.

V piatkovom rozhovore s Roganom Zuckerberg dokonca vyzval Trumpa, aby konal na obranu veľkých amerických technologických firiem pred sankciami Európskej únie.

Povedal tiež, že EÚ udelila technologickým spoločnostiam pokutu „viac ako 30 miliárd dolárov za posledných 10 alebo 20 rokov“, pričom tvrdil, že jej politika voči firmám je „takmer ako clo“.

Ako je známe, spoločnosť Meta v utorok pristúpila k významnej zmene vo svojej politike kontroly obsahu. V Spojených štátoch končí s overovaním faktov zverejňovaných na Facebooku a Instagrame.

Vyhláseniu spoločnosti Meta predchádzali dlhoročné sťažnosti Trumpovej Republikánskej strany a majiteľa platformy X Elona Muska na overovanie faktov, ktoré mnohí konzervatívci považujú za cenzúru.

Social media platforms play an important role in people’s daily lives, but they also have a huge social and economic importance and influence. In Europe, we want to create a digital environment that is safe and fair.

— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) January 11, 2025