Zákaz TikToku na zariadeniach federálnych úradov podľa Číny odzrkadľuje neistotu Washingtonu

Zákazy čínskej videoaplikácie TikTok na zariadeniach amerických federálnych úradov podľa čínskeho ministerstva zahraničia odhaľujú neistotu Washingtonu a predstavujú zneužívanie štátnej moci.

Uplatnenie zákazu

Vláda USA „preháňa koncepciu národnej bezpečnosti a zneužíva štátnu moc na potlačenie spoločností iných krajín“, vyjadrila sa počas brífingu hovorkyňa rezortu Mao Ning. „Nakoľko si môžu byť USA, najvyššia svetová superveľmoc, neisté, ak sa do takej miery obávajú obľúbenej aplikácie mladých ľudí?“ dodala.

Biely dom v pondelok vydal pokyny pre všetky federálne úrady, aby do 30 dní vymazali TikTok zo všetkých vládnych zariadení. Biely dom už tento zákaz uplatňuje, rovnako aj Kongres a viac ako polovica amerických štátov. Niektoré sa tiež rozhodli uplatniť zákaz na akúkoľvek aplikáciu alebo webovú stránku vo vlastníctve ByteDance Ltd., súkromnej čínskej spoločnosti vlastniacej TikTok, ktorá v roku 2020 presťahovala svoje sídlo do Singapuru.

Šírenie dezinformácií

TikTok používajú dve tretiny amerických tínedžerov, no vo Washingtone panuje obava, že by Čína mohla využiť svoje zákonné a regulačné právomoci na získanie údajov o súkromných používateľoch alebo na pokus o šírenie dezinformácií alebo naratívov v jej prospech.

Spojené štáty nie sú jediné, ktoré podnikajú kroky voči TikToku vo vládnych zariadeniach. V utorok dánsky parlament vyzval poslancov a zamestnancov, aby nemali túto aplikáciu na pracovných zariadeniach s tým, že je to opatrenie pre kybernetickú bezpečnosť a existuje riziko špionáže. V pondelok oznámila zákaz TikToku na vládnych mobilných zariadeniach aj Kanada z dôvodu ochrany údajov a bezpečnosti. Dočasný zákaz aplikácie zaviedla tiež v rámci opatrení kybernetickej bezpečnosti minulý týždeň Európska komisia.

TikTok spochybnil zákazy a uviedol, že nedostal príležitosť odpovedať na otázky a vlády sa podľa neho odstrihli od platformy, ktorú milujú milióny ľudí.

Čína už dlho blokuje zahraničné platformy sociálnych médií a komunikačné aplikácie, okrem iných YouTube, Twitter, Facebook alebo Instagram.