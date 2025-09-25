YouTube obnoví kanály tvorcov zablokovaných za dezinformácie o Covide a voľbách

Zmena politiky poteší konzervatívnych tvorcov, ktorí obviňovali platformu z cenzúry.
YouTube application on Apple iPad Air
YouTube plánuje obnoviť kanály tvorcov, ktorí boli predtým zablokovaní za šírenie dezinformácií o ochorení COVID-19 a nepravdivých informácií súvisiacich s voľbami, uviedla materská spoločnosť Alphabet v liste zaslanom republikánskemu zákonodarcovi.

Tento obrat v politike je víťazstvom pre konzervatívnych spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí dlhodobo obviňovali technologické platformy a profesionálnych overovateľov faktov z liberálnej zaujatosti a používania protidezinformačných pravidiel ako zámienky na cenzúru.

Tlak na spoločnosť?

„V súlade so záväzkom spoločnosti k slobode prejavu umožní YouTube všetkým tvorcom, ktorých kanály boli zrušené pre opakované porušenia pravidiel týkajúcich sa COVID-19 a integrity volieb, ktoré už nie sú v platnosti, vrátiť sa na platformu,“ uviedol právny zástupca Alphabetu v liste Jimovi Jordanovi, republikánskemu predsedovi Výboru pre justíciu Snemovne reprezentantov.

YouTube si podľa listu váži konzervatívne hlasy na svojej platforme a uznáva ich významnú úlohu v občianskej diskusii.

Alphabet obvinil administratívu bývalého prezidenta Joea Bidena z tlaku na spoločnosť, aby tieto blokácie zaviedla. „Vyšší predstavitelia Bidenovej administratívy, vrátane predstaviteľov Bieleho domu, opakovane a trvalo kontaktovali Alphabet a tlačili na spoločnosť ohľadom určitého používateľského obsahu súvisiaceho s pandémiou COVID-19, ktorý však neporušoval jej pravidlá,“ uvádza sa v liste.

Podobné kroky Muska

Jim Jordan označil oznámenie Alphabetu za „víťazstvo v boji proti cenzúre“ a „obrovský úspech“ pre americký ľud. „YouTube ruší svoje cenzúrne politiky týkajúce sa politických prejavov, vrátane tém ako Covid a voľby,“ napísal na sociálnej sieti X.

Toto rozhodnutie o obnovení zablokovaných používateľov odráža aj krok Elona Muska, ktorý po kúpe Twitteru (teraz X) privítal späť prominentných šíriteľov dezinformácií.

