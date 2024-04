Súčasní zástupcovia ministerstva informatizácie dokázali štátnu firmu Slovensko IT kompletne zruinovať, tvrdí Remišová

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že spoločnosť Slovensko IT vznikla so zámerom ukončiť éru predražených IT projektov a pre štát nevýhodných zmlúv. Z nich podľa nej kráľovsky profitovali nepoctiví podnikatelia, napojení na Smer a Hlas.

„Boli to často nevypovedateľné zmluvy na dlhé roky, zmluvy, kde štát platil, ale všetky práva vlastnil súkromník. Založením štátnej spoločnosti sa podarilo vendor lock – in (závislosť od dodávateľa) odstrániť,“ podotkla Remišová.

Slovensko IT odovzdali v zisku

Tvrdí, že ekonomická situácia spoločnosti sa už v treťom roku jej existencie začala zlepšovať. Podľa poslankyne bola v roku 2022 v spomínanom zisku 360-tisíc eur a v prvom polroku 2023 dosiahla zisk 210-tisíc eur.

„Niektoré štátne spoločnosti zisk nedosahujú ani po dlhých rokoch fungovania. Spoločnosť Slovensko IT sme po mojom odchode odovzdali v zisku a buď pán Raši nevie čítať, alebo vedome klame,“ poznamenala Remišová.

Firmu zruinovali úmyselne

Ako ministerka informatizácie skončila vlani v máji, jej nástupcom do októbra minulého roka bol v úradníckej vláde Peter Balík.

Poslankyňa dodala, že súčasní zástupcovia ministerstva informatizácie za pol roka „dokázali štátnu spoločnosť kompletne zruinovať“ a je presvedčená, že „to bolo úmyselne“.