Štát pracuje na vylepšení internetovej aplikácie pre verejnú správu, portál slovensko.sk sa dočká modernizácie

Nový Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk by mal byť pre užívateľov atraktívny približne ako internetbanking pre klientov bánk. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá portál prevádzkuje, postupne vymení jeho staré servery, pretože stále nefunguje tak ako by v 21. storočí mal.

Modernizácia internetového portálu

Generálny riaditeľ agentúry Pavel Karel potvrdil, že cez portál sa robia milióny správ mesačne a používa sa, no internetová aplikácia nebola urobená dobre, pričom možno posledných desať rokov sa nezmenila. Verejnosť môže očakávať prerobený zmodernizovaný portál slovensko.sk s rôznymi funkciami priebežne medzi rokmi 2023 až 2026.

„Urobili to právnici, technici a nepozerali sa veľmi na občana. Momentálne sa snažíme pozrieť sa na to z pohľadu občana a urobiť to približne tak atraktívne ako je internetbanking v bankách,“ informoval nedávno v rámci diskusie o informatizácii Karel.

Nový vizuál

Podľa neho to veľmi sťažuje kombinácia výrazného investičného dlhu v informačnom systéme, keďže infraštruktúra má viac ako desať rokov, a závislosti na jeho dodávateľovi. „Infraštruktúra sa nedá jednoducho vymeniť, treba celý portál prerobiť, postaviť nanovo,“ upozornil Karel, ktorý vedie NASES od septembra 2020.

Nový vizuál slovensko.sk má už v tomto roku umožniť merať správanie sa užívateľov. Agentúra na testovacích vzorkách robí prieskumy, na základe ktorých pripravuje dizajn služieb. Karel považuje za najkomplikovanejšie pri podaniach podpisovanie a odosielanie formulárov.

Investícia množstva financií

„Môže tam byť veľa príloh a podobne. Je to veľmi pracný proces, možno niekedy by bolo jednoduchšie odniesť to na úrad. Toto treba výrazne zjednodušiť. To znamená prácu s formulármi, podpisovanie a prípadne s tým zaplatiť aj spracovateľské poplatky, ak sú s tým spojené,“ priblížil šéf agentúry.

Štát investoval do portálu množstvo financií a napriek tomu naďalej nespĺňa požiadavky na moderné elektronické služby. Pokiaľ ide o zodpovednosť za tento stav, Karel si myslí, že vinník sa pravdepodobne nenájde a neodsúdi, pretože nie je jeden.

Dôležitá je dobrá stratégia

„To je skôr otázka na právnikov ako napísať žalobu. My ako technici sa skôr pozeráme na to, čo sa dá s tým urobiť. Nevidel som takú právnu analýzu, kde by to viedlo k jednému vinníkovi,“ podotkol.

„V prvom rade treba mať dobre urobenú stratégiu a dlhodobo ju dodržiavať. A tá stratégia v štáte chýba. Štát si musí vytvoriť kompetenciu, aby to vedel riadiť,“ dodal Karel. Podľa neho v minulosti to bolo riadené dodávateľmi, ktorí dodali viac-menej to, čo si zaumienili, a nie to, čo štát potreboval.

Ako čerstvý príklad uviedol nové formulárové riešenie, na ktorom by sa chceli spolupodieľať aj iné verejné orgány. „Vybrali sme riešenie, ktoré je na trhu známe, dobré a často používané,“ dodal generálny riaditeľ NASES Pavel Karel.