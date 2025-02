Slovenská firma prináša robotickú revolúciu: Humanoidné roboty sa onedlho stanú našimi kolegami - ROZHOVOR

Inteligentné autonómne roboty, ktoré chodia po ulici a sú na nerozoznanie od skutočných ľudí. To, čo ešte prednedávnom znelo ako sci-fi sa už o niekoľko rokov môže stať realitou.

Hoci väčšina inovácií z oblasti robotiky prúdi z USA a Ázie, aj na Slovensku máme šikovných nadšencov robotiky, ktorí chcú konkurovať svetovým firmám. Jednou z nich je slovenský start-up Panza Robotics, ktorý stojí za slávnym štvornohým robotom Artabanom.

Zakladateľ spoločnosti Panza Robotics Radoslav Balajka nám porozprával, ako sa taký inteligentný robot vyvíja a na aké činnosti ho ľudia využívajú. V článku sa tiež dozviete, že sa blíži doba, kedy budeme obklopení inteligentnými humanoidnými robotmi a či sú na mieste obavy z AI, ktorá bude vedieť rozmýšľať lepšie, než ľudia. Bude snáď onedlho Homo sapiens nahradený nekonečne inteligentným Homo roboticus?

Kde vyvíjate a predávate vášho robota?

Naše laboratórium sa nachádza v Bratislave, priamo v Mlynskej doline na Fakulte Elektrotechniky. Momentálne testujeme tretí prototyp nášho robota, finálny model ešte nie je dokončený. Pravidelne nás kontaktujú spoločnosti z celého sveta, ktoré by robota chceli kúpiť alebo vyskúšať, takže predávať ho plánujeme na globálnom trhu.

Čo vás inšpirovalo založiť firmu Panza Robotics a zamerať sa na vývoj robotov práve na Slovensku?

Väčšina robotov a robotických firiem, ktoré poznáme sú buď z Ázie alebo z USA, jednoducho mimo EÚ. To, že budujeme takýto projekt v rámci EÚ je potenciálna výhoda do budúcnosti, pretože množstvo našich potencionálnych zákazníkov uprednostní “lokálnu / európsku” spoločnosť.

Čo váš robot dokáže robiť a na aké účely je zostrojený?

Predstavte si nejakú rafinériu alebo chemickú továreň. Tie spoločnosti musia nepretržite kontrolovať celú svoju infraštruktúru, hľadajú rôzne typy únikov, napr. plynu, tepla a pod. Takéto obrovské priestory musí v pravidelnom intervale prechádzať tím ľudí. Sú s tým spojené veľké náklady, obzvlášť pokiaľ ide o pre človeka nebezpečné priestory.

Alebo si predstavte atómovú elektráreň. Nepretržite sa hľadajú potenciálne úniky radiácie a podobne. Všetky tieto inšpekčné činnosti môže vykonávať náš robot. Alebo ak máme nejakú budovu po požiari, ktorej hrozí zrútenie a hasiči sa potrebujú pozrieť, či tam nezostal nejaký človek, ten robot sa tam pozrie namiesto nich.

Mohli by ste nám priblížiť nejaké procesy vývoja robota, ako to celé prebieha?

Rozdelil by som vývoj na vývoj hardvéru a softvéru. Obidve časti však bežia paralelne. Hardvér vyvíjajú strojní inžinieri, navrhujú súčiastku po súčiastke. Súčiastky z konkrétneho návrhu dávajú vyrobiť rôznym dodávateľom a následne sa zmontuje celá zostava tvoriaca robota. Inštalujú sa kamery, počítač, batéria a ostatné elektronické komponenty. V našom laboratóriu z toho vytvoríme celého robota.

Vývoj softvéru zabezpečujú programátori. Niektorí navrhujú program, aby robot vedel stabilne chodiť, aby vedel prejsť zložitým terénom, ďalší kolegovia zlepšujú jeho videnie alebo prispôsobujú software potrebe potenciálneho klienta.

Chlapec sa pozerá na robota počas Medzinárodného dňa šachu na Palácovom námestí. Petrohrad, 20. júl 2024. Foto: SITA/AP

Ako dlho vývoj trvá?

Je to kontinuálny vývoj, ktorý nikdy neskončí. Najmä ten software, ten sa vyvíja neustále. Máme tri prototypy robota, môžem povedať, že jeden prototyp sa vyvíjal približne jeden rok.

Vášho štvornohého robota niektorí nazývajú psom. Je to pravda – je to robotický pes?

Najznámejšia firma, ktorá vyvíja takéhoto štvornohého robota je americká spoločnosť Boston Dynamics. Oni boli prví, ktorí pomenovali svojho robota robodog, to znamená robotický pes. Z tohto dôvodu aj nášho robota všetci volajú robotický pes. Ja napríklad uprednostňujem mačky, takže by som bol radšej, keby to bolo mačkovité zviera. Napríklad na EXPO výstave v Dubaji nám ľudia z Emirátov – z Ázie, ktorí nemajú radi psov, hovorili, že by boli radšej, keby to bol tiger alebo leopard. Takže aj keď robota ľudia väčšinou volajú robodog, pre nás je to jednoducho štvornohý robot Artaban.

Tie roboty sa cielene stavajú tak, aby napodobnili zvieratá? Aký je cieľ toho, že robot vyzerá napríklad ako pes a nie ako sci-fi postavička?

Tá inšpirácia z tej prírody vychádza z toho, že štvornohé zviera prekoná akýkoľvek terén. Inšpirácia z prírody znamená, že má štyri nohy, nemá ich päť alebo nemá tri, kvôli stabilite. Ale naším cieľom nie je vytvoriť robota, ktorý sa podobá na psa alebo tigra. Vedeli by sme ho navrhnúť tak, že bude na nerozoznanie od živého psa, ale to nie je naším cieľom.

Aký máte názor na humanoidných robotov?

Najväčšia revolúcia v robotike bude určite vtedy, keď budeme obklopení humanoidnými robotmi. S touto predstavou určite súhlasíme a do budúcnosti by sme chceli aj my takého dvojnohého robota vyvíjať.

Prečo sa bude podľa vás vývoj uberať práve týmto smerom? Nie je to neetické, keďže mnohí hovoria, že potom nebudeme už vedieť rozlíšiť robota od človeka?

Dnes je skoro všetko okolo nás navrhované pre ľudí. Od ovládania strojov, áut, obydlí, všetko je postavené pre ľudí. Keď vytvoríte robota, ktorý bude všetko vedieť ovládať ako človek – toto je tá najväčšia biznisová príležitosť. Samozrejme tých robotov bude určite viacero typov – budú dvojnohé, štvornohé, kolesové, lietajúce, plávajúce a pod.

Spomínali ste, že aj vy ste už premýšľali nad vytvorením humanoidného robota. Začali ste aj jeho vývoj?

Samozrejme, rozmýšľame nad tým, no je to určite aj otázka zdrojov. Najskôr musíme dokončiť nášho štvornohého, potom môžeme ísť ďalej. Výhodou je, že keď robíte na štvornohom robotovi, veľmi veľa vecí je rovnakých, alebo podobných, ako keď robíte humanoidného robota, napríklad čo sa týka videnia, spracovania obrazu, uvažovania. Je to iný projekt, ale plynule nadväzuje na ten predchádzajúci.

Na čo najviac sa používajú humanoidné roboty? V akých oblastiach? Na čo ich treba firmám, domácnostiam?

Humanoidné roboty sú aktuálne len vo fáze vývoja. Niektoré firmy sú už veľmi ďaleko, ale žiadna z nich ešte nedosiahla ten bod, že ich robot je hotový a môže chodiť normálne po ulici.

Na aký účel sa budú používať? Budú to skôr nebezpečné, nudné činnosti, alebo činnosti, o ktoré nikto nemá záujem. Taký robot však nebude lacná vec, bavíme sa o desiatkach tisíc eur. Budú to teda skôr tie firmy, ktoré budú tieto roboty kupovať a používať, a potom neskôr s nižšou cenou, možno aj domácnosti.

Ako si myslíte, že roboty v najbližšom desaťročí ovplyvnia pracovný trh? Sú hrozbou pre pracovné miesta alebo skôr vytvoria viac nových pracovných miest?

Určite vytvoria viac pracovných miest. Ja by som to prirovnal k príchodu počítačov. Keď prišli počítače, ľudia sa báli, že nás nahradia, čo sa v konečnom dôsledku vo veľa oblastiach aj stalo, ale počítače predovšetkým vytvorili nové odvetvia, takže pracovných príležitostí celkovo pribudlo.

Aj roboty určite nahradia niektoré pracovné pozície, ale primárne tie, ktoré sú buď nebezpečné, alebo pre ľudí nezaujímavé. Odhaduje sa, že v len Európskej únii do konca roka 2030 bude viac ako milión neobsadených pozícií, o ktoré nebude mať nikto záujem.

Kaviareň, v ktorej obsluhujú roboty. Foto: SITA/AP.

Ako vidíte budúcnosť robotiky na Slovensku? Je Slovensko oproti iným európskym krajinám skôr pozadu, alebo je na tom dobre vo vývoji robotov?

V Európe veľa robotických firiem nie je, v tomto smere Európa zatiaľ výrazne zaostáva. Nielen Slovensko, ale celá Európa. Všetky roboty, ktoré ľudia poznajú z videí, boli vyrobené buď v USA, alebo v Ázii. Verím, že Európa sa v tomto smere prebudí a aj my budeme jedna z tých firiem, ktoré práve takéto roboty začne vyrábať tu.

Aký je podľa vás hlavný problém? Je to zaostávanie Európy v technológiách a vývoji, keďže USA a Ázia sú ďaleko pred nami, alebo je problém aj v legislatíve, ktorá napríklad obmedzuje možnosti rozvoja robotiky?

Otázka tej legislatívy nie je ešte vec, ktorá by nás aktuálne brzdila. Samozrejme, keď sa začnú humanoidné roboty pohybovať medzi ľuďmi alebo v spomínaných domácnostiach, vtedy z toho bude vyplývať aj množstvo súvisiacej legislatívy.

V čom je pozadu oproti USA a Ázii sú inovácie. Do USA odchádza veľmi veľa šikovných a inovatívnych ľudí z celého sveta, pretože tam je najviac obchodných a pracovných príležitostí a taktiež dostatok finančných zdrojov. Verím, že si Európa toto začína uvedomovať, že zaostáva z pohľadu inovácií.

Budú medzi nami vďaka umelej inteligencii niekedy úplne autonómne roboty, ktoré budú ako ľudia rozmýšľať, alebo dokonca budú múdrejšie ako ľudia a mali by sme sa ich začať báť?

Určite áno. Tá doba, kedy budeme obklopení inteligentnými robotmi sa blíži. Zároveň by som povedal, že báť by sme sa mali ľudí, nie robotov, pretože tie roboty budú naprogramované ľuďmi. Pokiaľ ten robot má niečo robiť alebo niekomu ublížiť, tak je to vďaka tomu, že nejaký človek ho na to naprogramoval. Takže určite roboty budú autonómne, budeme nimi obklopení, budú aj na uliciach, aj v domácnostiach a umelá inteligencia bude zohrávať stále väčšiu a väčšiu rolu.

Myslíte, že budú existovať zákony, aby sa roboty programovali tak, aby sme sa ich nemuseli báť?

Keď raz ľudia tých robotov naprogramujú na nejaké zlé činnosti, tak legislatíva vám nepomôže. Obrazne povedané, keď niekto naprogramuje toho robota, aby vykradol napr. banku, tak ten robot to urobí. Ľudia, ktorí robotov programujú, môžu predstavovať väčšiu hrozbu.